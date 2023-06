A- A+

DEBATES World talks: plataforma promove diálogo entre pessoas com pensamentos opostos No dia 25 de junho, habitantes de vários países do mundo vão conversar em evento on-line

No dia 25 de junho, pessoas de todo o planeta, com pensamentos opostos sobre temas como urgência da proteção climática, necessidade de sanções à Rússia e obrigatoriedade de separação entre Estado e religião, vão ficar frente a frente através da tela do computador no “The World Talks”.



O evento on-line, organizado pela plataforma internacional “My Country Talks”, que existe desde 2018, quer promover o diálogo entre pessoas com visões políticas divergentes para minimizar os efeitos negativos da polarização, um problema não só no Brasil, mas no mundo inteiro.

Para participar, o interessado em conhecer outros pontos de vista preenche um questionário no site theworldtalks.org e, no dia do evento, é conectado a uma pessoa de um país longínquo, com opiniões, num primeiro momento, conflitantes. A ideia é que a conversa ocorra em inglês.

— Achamos que muitos problemas do mundo são resultado da falta de empatia por diferentes perspectivas, contextos e mentalidades — diz a alemã Hanna Israel, diretora do My Country Talks. — Ao trazer pessoas de outros continentes para conversas individuais, esperamos aproximar o mundo. Desafios globais, como mudança climática ou migração, só podem ser resolvidos como uma comunidade global.



Cinco mil inscritos

Até o momento, segundo Hanna, quase cinco mil pessoas já se cadastraram para o que ela chama de primeira edição do “maior experimento de diálogo do mundo”. Os principais países a abraçarem o projeto são Reino Unido, África do Sul, Gana, México e Alemanha.

