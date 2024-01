Netflix divulga detalhes da segunda temporada de ''Arcane" em prévia; confira

A- A+

A Netflix divulgou, nesta sexta (5), uma prévia da segunda temporada da série animada ‘’Arcane’’, focada no embate entre as irmãs Vi e Powder, em meio a um conflito armado e tecnológico ambientado nas cidades de Piltover e Zaun.

A segunda temporada está prevista para novembro de 2024. No vídeo é possível visualizar rostos conhecidos da primeira temporada. Confira abaixo:

2024 É O ANO DE ARCANE!



A segunda temporada estreia em novembro. pic.twitter.com/D1ulrxSy5V — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 5, 2024

Vencedora do ‘’The Game Award para Melhor Adaptação’’, em 2022, a animação é baseada no conhecido jogo League of Legends, da desenvolvedora Riot Games.

A primeira temporada estreou em 2021 e todos os seus nove episódios estão disponíveis na Netflix. O elenco de dublagem conta com a participação de Hailee Steinfeld (Gavião Arqueiro), Ella Purnell (Yellowjackets), Kevin Alejandro (Lúcifer) e Harry Lloyd (Game of Thrones).

