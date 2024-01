A- A+

BBB24 Músico baiano Lucas Pizane é o terceiro eliminado do BBB; confira os índices Com 8,35% dos votos do público, ele deixou a casa em paredão com Beatriz e Davi

O terceiro eliminado do BBB24 foi conhecido nesta terça-feira (16), após disputa da berlinda entre Beatriz, Davi e Lucas Pizane.



Com 8,35% de votos do público, o músico baiano Lucas Pizane deixou a casa.



Beatriz, com 28,44 %, e Davi, com 63,21 %, permaneceram no reality.



Pela primeira vez nesta edição, o eliminado pôde ser acompanhado pelos demais participantes da casa até o portão de saída, já que, até o segundo Paredão, os brothers tinham que se permanecer na sala da casa - logo em seguida à eliminação, uma nova dinâmica começava no reality.



Paredão com o voto de minerva

Lucas Pizane ficou entre os mais votados pela casa para ir ao Paredão, junto à sister Alane. Ambos empataram, e coube ao líder Lucas Henrique decidir por um deles.



O professor carioca "puxou" para a berlinda o brother baiano, que encarou o julgamento do público em um Paredão triplo, o terceiro deste ano.



Beatriz foi a indicada pelo líder, e Davi, pelo grupo que havia sido vetado para participar da votação.

