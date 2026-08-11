Xamã anuncia cancelamento de turnê por problemas na produção

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O rapper Xamã anunciou nesta segunda-feira, 10, o cancelamento da turnê Xamã 2026. A decisão foi comunicada pelas redes sociais da equipe do cantor, que atribuiu o encerramento do projeto à necessidade de reorganização da produção. Os ingressos adquiridos serão reembolsados integralmente.

"Mesmo depois de muito empenho do nosso time, a turnê Xamã 2026 foi cancelada. Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos a frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade da produção, a decisão tornou-se necessária", informou a equipe.

O processo de reembolso foi iniciado na segunda-feira e deve ser concluído em até sete dias úteis. "Depois desse período, o prazo para o valor aparecer na conta ou fatura seguirá de acordo com a forma de pagamento utilizada", informou a legenda do comunicado

Compras feitas com cartão de crédito terão o estorno lançado em até duas faturas, de acordo com os prazos da instituição financeira. No cartão de débito, o valor será devolvido à conta vinculada ao cartão e pode levar até 72 horas.

Para pagamentos via Pix, o reembolso geralmente ocorre de forma imediata após o cancelamento da compra, com o dinheiro retornando à conta utilizada. Clientes que pagaram pelo PicPay serão notificados pelo próprio aplicativo. A equipe orientou quem tiver dúvidas a procurar o suporte por meio do site informado no comunicado.

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