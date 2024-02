Xamã comenta rotina atribulada entre gravações em "Renascer" e a carreira musical; veja detalhes

A- A+

Xamã tem tido trabalho dentro e fora dos estúdios ao longo das gravações de “Renascer”. O ator, que vive o misterioso Damião, não tem apenas suas cenas para decorar e um longo cronograma de gravações para encarar. Ele também precisou fazer uma série de ajustes em sua agenda de shows pelo Brasil afora.

“No começo, foi bem complicado conciliar os shows com a dramaturgia. A gente tenta ser workaholic, mas nem sempre dá. Agora já estamos conciliando bem e pegando o pique. No início, abri mão de alguns compromissos por conta da novela. Já sabia que o audiovisual demandaria mais tempo”, afirma o artista.

A trama de “Renascer” é a mais recente novidade no currículo de Xamã. Rapper, poeta e cantor, ele faz sua estreia no universo dos folhetins no horário nobre. O artista, que é natural do Rio de Janeiro, acumula milhões de visualizações de suas músicas e também reúne 8 milhões de seguidores no Instagram. “A gente faz igual ao Fábio Jr., né? Metade ator e metade cantor (risos). Brincadeira, mas tento fazer as duas coisas da melhor forma possível. Essa interação nos estúdios tem sido muito enriquecedora. Temos um grande companheirismo no dia a dia”, explica.

Na história, Damião é um sujeito misterioso que deixa um rastro de mortes atrás de si. Contratado para dar fim em José Inocêncio, de Marcos Palmeira, o matador desiste da ideia e acaba virando um de seus funcionários.

Ao longo da trama, ele irá se apaixonar por Ritinha, papel de Mell Muzzillo, mas perderá o rumo quando Eliana, vivida por Sophie Charlotte, chegar à fazenda. “É um personagem emblemático. Ele surge como um matador, mas recebe tanto afeto que acaba desistindo dessa ideia de matar o José Inocêncio”, adianta.



Apesar de estar diante do vídeo pela primeira vez, “Renascer” não é a primeira experiência com atuação de Xamã. Recentemente, ele participou o filme “Maníaco do Parque”, original Amazon Prime Vídeo, que ainda não tem data de lançamento, e a segunda temporada de “Justiça”, original Globoplay. A novela, porém, é seu primeiro trabalho dramatúrgico que chega ao público. “Estou ansioso pela repercussão da novela. Quero que as pessoas vejam o personagem mesmo. Tem a dramaturgia, o texto, o sotaque e outra personalidade. Dá um nervosinho gostoso”, aponta.

“Renascer” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

