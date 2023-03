A- A+

Eventos Xand Avião e Carvalheira preparam festa em Porto de Galinhas no mês de abril A Decolou Hotel vai contar com três dias de programação e serviço all inclusive

O Balneário de Porto de Galinhas vai virar destino certo para curtir o feriadão que acontece entre os dias 20 e 23 de abril. O label Decolou, projeto de Xand Avião em parceria com a Carvalheira, ganha nova roupagem e assume o formato festa no resort, contando com três dias de programação com serviço all inclusive no Enotel. Na escalação musical, o comandante Xand recebe Bell Marques, Nattan e Avine para completar o time de sucesso. Os DJs Locos, Ralk e Korossy também entram no line up do agito que prometo movimentar o litoral pernambucano.

A parceria entre Xand e o Carvalheira é antiga, o label Decolou, que geralmente acontece no mês de setembro, é sempre bastante esperado pelos fãs do cantor. O artista cearense também é presença confirmada em outros eventos da empresa pernambucana, que acontecem ao longo dos anos.



“Eu digo que já sou quase sócio do Carvalheira. Eu tenho um carinho gigante pelos eventos daqui!”, afirmou o comandante Xand Avião em sua passagem pelo Carvalheira na Ladeira.



Para o Decolou Hotel, a expectativa é que o público viva um momento de imersão na diversão, podendo desfrutar não só do tradicional open bar, como de todo o serviço all inclusive.



O Enotel possui localização privilegiada, na beira-mar de Porto de Galinhas, além de estrutura com parque aquático, restaurantes temáticos e estacionamento. Os pacotes para quem quiser garantir presença no grandioso evento variam entre R$ 6.500 (quarto duplo) e R$ 10.800 (quarto quádruplo) e podem ser adquiridos através do site oficial, o www.decolouhotel.com.br.



Programação

20 de abril

Avine

Ralk

21 de abril – Decolou

Xand Avião

Bell Marques

Korossy

22 de abril

Nattan

Locos

