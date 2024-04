A- A+

música Xand Avião lança versão deluxe de "miXtura", com duas músicas inéditas Uma das faixas do DVD que já conta com mais de 14 milhões de streams no Spotify tem participação de Felipe Amorim

Após o sucesso do seu mais recente DVD, “miXtura”, o cantor Xand Avião lançou, nesta quinta (4), a versão deluxe do novo trabalho, com duas faixas inéditas. “Rolezinho Boca a Boca” e “Quantas Bocas” (essa, com participação especial de Felipe Amorim) se somam às outras 15 músicas já lançadas anteriormente.

Incorporando elementos característicos do forró romântico e melodias envolventes que narram histórias de amor e paixão, “Quantas Bocas” conta com participação de Felipe Amorim. As faixas “Rolezinho Boca a Boca” e “Quantas Bocas” chegam para completar o DVD, finalizando as 17 músicas do projeto.



Além de Felipe Amorim, “MiXtura” contou com diversas participações especiais, como João Gomes, Simone Mendes e Juliette.

"Estou muito animado em poder compartilhar estas novas músicas com meus fãs", diz Xand Avião. “Este projeto tem tido resultados muito importantes para mim, o que significa uma ótima recepção do público - que pediu muitas músicas deste álbum - e isso me deixa extremamente realizado”, completa o artista.

No DVD ‘miXtura’, lançado no final de janeiro, o artista contempla seus fãs com músicas que mesclam funk, trap, forró, piseiro, pagode, entre outros gêneros, bem como regravações de artistas da música brasileira que são inspiração para Xand.

O projeto também conta com sucessos da banda Aviões do Forró, marco na carreira do artista. Atualmente, Xand Avião é um dos maiores artistas da atualidade e referência no forró e na música brasileira.



