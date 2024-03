Xand Avião, Nattan e Safadão fora do São João de Caruaru? Entenda ausência dos cantores na grade

A- A+

A Prefeitura de Caruaru já convocou a imprensa para o anúncio oficial da programação do seu São João 2024, que ocorre na próxima terça-feira (19). No aviso enviado aos veículos de comunicação, a gestão, por meio da Fundação de Cultura, adiantou a ausência de alguns nomes na grade.

“A prefeitura, por meio da Fundação de Cultura, entrou em contato antecipadamente com artistas, como, por exemplo, Wesley Safadão, Xand Avião e Nattan, e, até o momento, não recebemos resposta”, informa o comunicado. A ausência dos nomes no dia do lançamento da grade não significa, no entanto, que eles não possam ser acrescentados posteriormente. Vale lembrar que, em 2024, o evento contará com 72 dias de shows.

Parte da programação do São João de Caruaru já foi revelada pelas redes sociais. Jorge de Altinho, Simone Mendes, Solange Almeida, Joelma, Matteus Fernandes, Priscila Senna, Petrúcio Amorim, Magníficos, Flávio José, Mastruz com Leite, Limão com Mel, Sandra de Sá e Tarcísio do Acordeon são atrações confirmadas.

Durante o lançamento da festividade, que deve ocorrer no Espaço Cultural Tancredo Neves, em Caruaru, serão divulgados ainda outros detalhes sobre a festa. Pela primeira vez, o São João mais famoso de Pernambuco terá um tema, que será apresentado na ocasião.

A coletiva de imprensa também servirá para anunciar os homenageados da festa, a nova versão do jingle e os patrocinadores. Neste ano, o São João de Caruaru ocorre de 19 de abril a 29 de junho, com dois novos polos: o do Pífano e o do Bacamarte.

