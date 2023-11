A- A+

Mixtura Xand Avião recebe João Gomes, Juliette e Simone Mendes na gravação do seu novo DVD, no Recife O projeto foi gravado na tarde desta quarta-feira (22), na Coudelaria Souza Leão, no bairro da Várzea

Quem aí é "aviãozeiro"? O cantor Xand Avião aterrissou no Recife para gravar, na tarde desta quarta-feira (22), na Coudelaria Souza Leão, o seu novo DVD, batizado de "Mixtura". O comandante convidou participações de peso para dividir o palco, como Juliette, João Gomes, Simone Mendes e Felipe Amorim.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o Comandante contou o motivo de ter escolhido o Recife para a gravação do novo projeto. "Para quem não sabe, eu já morei em Pernambuco. Já morei em Exu e em Petrolina. Então, eu tenho aquele negócio do Pernambuco aqui comigo. Tive o prazer de conhecer Luiz Gonzaga quando era pequeno e eu tava devendo isso a Pernambuco. Aqui é um dos estados que eu mais toco no Brasil", conta.

Xand Avião também conta que, mesmo após mais de 20 anos de carreira, ainda tem muito trabalho pela frente. "Tem muita coisa que eu ainda quero fazer. O Mixtura, inclusive, é um dos projetos que eu tava louco para fazer. Nesse, eu fiz realmente uma mistura. Peguei tudo que era meu, que são meus sucessos, e coloquei de uma forma diferente, uma forma mais animada, mudando um pouco a melodia. Mas tem muita coisa vindo aí. Tem o Xand's Bar, que vai sair do papel. Vocês ainda vão me aguentar um bocado", diz Xand.

O cantor também pontuou que no "Mixtura" ele vai entoar desde o seus antigos sucessos, passando pelos novos e até músicas de outros gêneros de artistas que ele admira, como pagode, rock e até mesmo o funk.

Participações especiais

O cantor João Gomes, que foi um dos convidados especiais para participar do projeto, revelou, em entrevista à Folha de Pernambuco, que tem muita vontade de fazer, em breve, um feat com Raphaela Santos (A Favorita). Ele também comentou da expectativa para 2024, que promete ser o melhor ano da sua vida, pois ele estará com o seu filho, Jorge.

"Para um pernambucano como eu, eu queria muito gravar com a Rapha. Estou devendo isso a ela. Ela é uma mulher que está se destacando muito. É uma mulher que eu admiro e fico muito feliz por ela, por tudo que ela vem conquistando", explica João.

"Eu estou em uma das melhores fases da minha vida. Acho que 2024 vai ser bem melhor, porque eu vou estar com Jorge, o meu filho. A família está bem, eu estou muito bem comigo mesmo, menos ansioso com as coisas, então eu acho que 2024 vai ser uma benção de Deus. Sou muito feliz de ser pernambucano. O que eu vivi em Recife, aqui, foi um reflexo do maior amor que eu tenho a Deus, que está sempre me levando a lugares como esse aqui", completa o cantor.

Já a cantora Juliette falou sobre a sua ligação com o Recife e que está na expectativa para lançar o seu feat com o cantor Nattan ainda este ano.

"Primeiro que eu amo Xand. Tenho uma admiração grandiosa por ele. E Recife é minha segunda casa. Eu estou aqui sempre que posso. Então esse show aqui uniu o útil ao agradável. Eu me sinto, asssim, realmente muito honrada", diz Juliette.

Simone Mendes, que também participou da gravação do DVD, comentou, em entrevista, que os fãs podem esperar bastante sofrência nos seus novos projetos em 2024.

"Vocês podem esperar muita sofrência, muita alegria, muita coisa boa, muita música envolvente, mas, acima de tudo, um sertanejo incrível e que o Brasil inteiro vai continuar se apaixonando", comentou Simone.

