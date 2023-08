"Xande canta Caetano": álbum alcança Top Global no Spotify

A- A+

"Como ele sabe fazer samba, menina!". Era 2021, e "Noturno" (Biscoito Fino), disco de inéditas de Bethânia havia sido lançado com "Cria da Comunidade", composição de Xande de Pilares em parceria com Serginho Meriti, como uma das canções entre as doze que integravam o álbum.

Em conversa à época com a Folha de Pernambuco, Bethânia não hesitou em tecer elogios ao sambista carioca, que fez com ela participação na faixa, denominada pela baiana como "É um sambinha gostoso, né?".

Dois anos após é a vez de Caetano Veloso, 81, não poupar lágrimas emocionadas ao sambista carioca em "Xande canta Caetano", trabalho dedicado ao repertório do cantor e compositor baiano, com arranjos de Pretinho da Serrinha - e interpretação irretocável do ex-vocalista do Grupo Revelação, de onde saiu para seguir carreira solo no samba.

Lançado nos primeiros dias de agosto, o álbum traz o "jeito de cantar" de Xande, como o próprio Caetano ressaltou ter se apaixonado, em entrevista ao Fantástico no último domingo (6).



"Esse cara [Xande], eu ouvi ele cantar e já me apaixonei pelo jeito. Aí, quando chegou perto de eu fazer 81 anos, vieram com essa conversa de que ele ia gravar um disco com minhas músicas. Eu fiquei emocionado já antes”, contou.





Dias depois do lançamento, o trabalho do artista do Morro do Turano, Zona Norte do Rio de Janeiro, alçou o topo da plataforma digital Spotify, ocupando a nona posição no ranking mundiall dos álbuns estreantes no final de semana - o chamado "Top Albuns Debut Global" .



E no Brasil Xande está entre os 200 de artistas mais ouvidos na mesma plataforma. Já foram contabilizadas mais de 3 milhões de reproduções na mesma plataforma, do álbum - que traz entre outras, as clássicas "Luz do Sol", "Tigresa" e "Alegria, Alegria" harmoniosamente levadas pelo batuque de um dos bambas do samba nos últimos tempos.





"Eu tinha acabado de colocar a voz na música. Quando entrei no estúdio, vi Caetano chorando, Paula (casada com Caetano), chorando, Pretinho (da Serrinha) chorando, eu quase chorando. Aí chorou todo mundo", contou Xande também no Fantástico.





