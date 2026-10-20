Xande de Pilares recebe certificação por mais de 2 bilhões de reproduções nas plataformas

A- A+

Xande de Pilares está mesmo nos braços e nos ouvidos do povo. Ao que parece, o nome do seu projeto "Nos Braços do Povo", que está no terceiro volume, condiz com os mais de 2 bilhões de reproduções que o sambista carioca soma nas plataformas de áudio e de vídeo.



E esse reconhecimento "interrompeu" as gravações do audiovisual do projeto, no Rio de Janeiro, precisamente no Bar do Zeca Pagodinho do Vogue Square.



Na ocasião, Xande recebeu das mãos de Sérgio Marques e Alana Mendes, seus empresários, a certificação que atesta os bilhões de ouvintes e fãs do cantor e compositor, em reproduções acumuladas em sua carreira solo nas plataformas.



A gravação, a propósito, contou com a participação de Dudu Nobre, Sorriso Maroto, Liomar e Dandara Mariano, entre outros convidados.









O Projeto

A reverência ao samba feita com o projeto "Nos Braços do Povo", segue desde 2025 com o lançamento do volume 1 da obra.







A sequência do trabalho aconteceu este ano, em janeiro, com a chegada de mais uma rodada de faixas do projeto audiovisual, gravado na terra de Xande de Pilares, Rio de Janeiro, no espaço de outro bamba do gênero, o Bar do Zeca Pagodinho.



No volume 2, ele contou com participações de Ferrugem, Sombrinha e Diogo Nogueira.







Entre as faixas, "Anunciação", de Alceu Valença, e "Só Quero um Xodó", de Anastácia e Dominguinhos integraram o rol do trabalho.



A terceira parte da compilação de sambas deve ser lançado em breve.

Veja também