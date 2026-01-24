Xande de Pilares e Alcione são atrações neste domingo (25) no Bairro do Recife

A- A+

De um lado, a essência do samba, em letra, música e resgate de rodas do estilo que giram Brasil afora. Do outro, um nome forte e potente, por ser mulher - no gênero - somado à proeza de ter uma das maiores vozes da música. Xande de Pilares e Alcione vão deixar o palco do Verão Parador, neste domingo (10), no Bairro do Recife, bem pesado.



Com clássicos que atravessam gerações, em repertórios personalizados pela natureza peculiar de cada um deles: seja em seu nascedouro ou em re(invenções), “tal qual” dizia Caymmi, quem não gosta do samba de Xande e de Alcione, só pode ser “ruim da cabeça ou doente do pé”. A abertura do evento no Parador ficará por conta do pernambucano Gustavo Oliveira.



Rememorando as rodas

Com produção audiovisual do seu “Nos Braços do Povo Vol 2”, marcada para ser lançada nas plataformas digitais no próximo dia 29 - com gravação realizada no Rio, especificamente no Bar do Zeca Pagodinho - Xande de Pilares, desde sempre, é um dos nomes ovacionados do samba e do pagode no País.



Uma premissa, aliás, dos tempos em que era vocalista do Grupo Revelação, e lá se vão pouco mais de duas décadas em carreira solo que ratificou sua sintonia com o ritmo mais brasileiro que há.



Compositor de versos memoráveis como os que constam em “Tá Escrito”, em parceria com Gilson Bernini e Carlinhos Madureira, o carioca Xande - de Pilares, bairro do Rio de Janeiro - é também intérprete que reconstrói canções improváveis de serem aceitas pacificamente para além do que foram apresentadas em suas versões originais.









Que o diga o que ele fez no notável “Xande Canta Caetano” (2023), com exemplos das faixas “Qualquer Coisa”, em feat com as cordas incontestáveis de Hamilton Holanda e em “Lua de São Jorge”, somadas a todas as demais composições do artista baiano, interpretadas pelo sambista e que, não à toa, levaram o autor de todas elas, às lágrimas.







Por aqui, no Recife, Xande decerto deve desfilar algumas delas em seu set list que passará por outros tantos clássicos e boas novas de seu incansável garimpo pelo samba.

A Marrom

Veterana em palcos da capital pernambucana, anunciar Alcione, a Marrom, em qualquer line up, é garantia de aplausos antecipados e coro em uníssono que a acompanhará nas imortais “Sufoco”, “Estranha Loucura” e “Garoto Maroto”, entre outras.



Protagonista do samba e da voz que brada, sem esforço, a maranhense Alcione, 78, queria “apenas”, há cinco décadas, “ (...) viver do canto e profissionalizar-se como intérprete”.

“Nunca dimensionei um futuro mais importante do que viver do ofício que é a minha paixão”, contou ela em uma conversa com a Folha de Pernambuco, quando esteve por aqui em celebração à sua trajetória de 50 anos de estrada - que em um tempo presente segue ativa, ratificando o seu desejo de outrora de ‘viver do/no samba’.



Mangueirense ‘de primeira’, tal qual a sua Estação, das Escolas de Samba cariocas, uma das mais tradicionais, recentemente Alcione veio à tona com o single “Marabaixo - Tradição do Amapá” - canção que explora a ancestralidade afro-indígena do Norte brasileiro.







O lançamento se entrelaça ao enredo da Mangueira para o Carnaval 2026, assinado por Sidnei França: “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra”.



Na Sapucaí, a Escola vai exaltar o Mestre Sacaca em suas vivências e sabedorias ao manipular ervas e raízes que integram a Amazônia amapaense, para tratar doenças por meio de garrafadas e chás, entre outras receitas advindas da terra e da crença do seu poder de cura.

Com assinatura da Festa Cheia Produções, os ingressos para o Verão Parador deste domingo, com Xande de Pilares e Alcione, custam a partir de R$ 120 e podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

SERVIÇO

Verão Parador

Com Xande de Pilares e Alcione

Quando: neste domingo (25), a partir das 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende do RioMar, Recife e Tacaruna

Informações: @veraoparador

Veja também