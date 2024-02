A- A+

BBB 24 Xande de Pilares e Joelma são atrações confirmadas em festa do BBB 24 neste final de semana A dupla vai agitar a programação dentro da casa mais vigiada do país

Do Rio de Janeiro ao Pará, ninguém vai ficar parado na festa do próximo sábado (24), no Big Brother Brasil 24. A noite dos confinados terá direito a duas atrações musicais. Xande de Pilares coloca os participantes para sambar no primeiro show do dia com clássicos do pagode. Depois é a vez da cantora Joelma se apresentar e levar ao palco do BBB os hits de sua carreira, entre eles "Voando pro Pará", música de 2015 que voltou a fazer sucesso depois de viralizar nas redes sociais.

A música do "Tacacá" é uma das mais famosas entre os participantes da atual edição do BBB sendo cantada e dançada em diversos momentos na casa, principalmente pela sister Alane- que é do Pará.

Antes da festa com a presença da dupla de cantores, nesta quarta-feira (21) quem brilha na casa mais vigiada do país é a líder Raquele. A festa que marca o fim de seu reinado tem inspiração em sua profissão de doceira e traz como tema o mundo dos doces. A decoração lúdica terá tons pasteis.

