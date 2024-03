A- A+

BBB 24 Xande de Pilares e Joelma têm aumento de buscas no Spotify, após show no BBB 24; confira os números Os artistas se apresentaram no último sábado (24) durante a festa do reality

No último sábado (24), Xande de Pilares e Joelma foram atrações da Festa do Big Brother Brasil 24, e o entretenimento dos artistas não ficou somente na casa mais vigiada do País.

Segundo a plataforma Spotify, após o show no reality, as buscas pelo nome do pagodeiro aumentaram em 349%, no Brasil. A "Rainha do Calypso" também apresentou um crescimento de 194% nas buscas pelo seu perfil no serviço de streaming 48 horas após a apresentação no programa.

Xande de Pilares ainda teve um crescimento de 266% nas buscas por seu perfil no Spotify, 39% em adições em playlists de usuários e 69% por suas músicas.



Entre suas faixas que mais cresceram nesse período, estão '''Gratidão - Ao Vivo'', com uma alta de 24%, ''Eu Sou De Jorge - Ao Vivo'', com 19%, e ''Essa É Pra Transar Chorando'', com 14%. A música mais escutada do pagodeiro durante essa última semana foi ''Só Depois''.

A Rainha do Calypso não ficou atrás. Joelma cresceu 171% em buscas por seu nome, 46% em adições em playlists de usuários e 56% nas buscas por suas músicas.



Entre suas faixas que mais cresceram, estão ''Fala Pra Mim / Xonou Xonou / Ainda Te Amo / Love You Mon Amour / Acelerou - Ao Vivo''. Além do medley, que alcançou um aumento de 34%, ''Temporal - Ao Vivo Em São Paulo'' teve um crescimento de 32%, assim como ''Dançando Calypso / Bônus - Ao Vivo'', com 24%. A canção mais escutada da cantora durante essa última semana foi o hit ''Voando Pro Pará''.

''Só Depois'', por Xande de Pilares

''É Diferente / Tarde Demais / Nada de Pensar em Despedida - Ao Vivo'', por Sorriso Maroto, Xande de Pilares e Mumuzinho

''É Assim Que Tem Que Ser - Ao Vivo'', por Leo Santana e Xande de Pilares

''Vou Festejar'', por Alcione, Anitta, Baby do Brasil, Beth Carvalho, Diogo Nogueira, Elza Soares, Grupo Fundo de Quintal, Ivan Lins, Jorge Aragão, Jorge Vercillo, Joyce Cândido, Lenine, Luciana Mello, Luiz Melodia, Maria Rita, Martinho Da Vila, Péricles, Sambabook, Sandra De Sá, Seu Jorge, Thais Macedo, Vander Lee, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho

''Grão de Areia'', por Rubel e Xande de Pilares

Confira também as músicas mais escutadas de Joelma na semana em que se apresentou (24 a 27 de fevereiro):

''Voando Pro Pará'', por Joelma

''Voando pro Pará'' - Pedro Sampaio Remix Oficial, por Joelma e PEDRO SAMPAIO

''Aquele Alguém (Beat Melody)'', por Joelma

''Dançando Calypso - Ao Vivo'', por Joelma

''Dançando e Beijando'', por Joelma

