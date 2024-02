A- A+

SHOW Xande de Pilares e Tiee comandam festa, em março, no Parador O evento contará com palco 360º no Parador

Dois grandes nomes do samba, os cantores Tiee e Xande de Pilares retornam ao Recife, no dia 24 de março, para comandar uma tarde de muita música na capital pernambucana. Com uma estrutura montada no Parador, o evento contará com palco 360º e terá início às 16h, aproveitando o pôr do sol encantador do Bairro do Recife.



Completando a programação, o evento também receberá as bandas Beleza Pura e Boa Ousadia. Os ingressos custam R$ 80 (Área VIP) e R$ 180 (Open bar) e estão à venda na Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

