SAMBA Xande de Pilares segue em reverência ao samba e suas giras, em "Nos Braços do Povo Vol. 2" Projeto, que teve seu Vol. 1 lançado em 2025, chega com mais uma rodada do gênero símbolo da música brasileira

Um salve para os botequins “perto de casa” frequentados por Xande de Pilares e também para as reuniões que aconteciam quando ele findava a tarefa de carregar água no morro.



As muitas coisas que ele ouvia e cantava começaram em momentos assim - somados a outros tantos que o tornaram um dos nomes mais potentes do samba e das rodas do gênero, reforçadas por ele em trabalhos como “Nos Braços do Povo Vol. 1” (2025) e complementado pelo Vol. 2 lançado nesta quinta (29), nas plataformas digitais, e hoje em audiovisual no YouTube, coroando o projeto gravado em terras cariocas, no Bar do Zeca Pagodinho.

“Eu me relaciono com a música da mesma forma que me relaciono com o mundo, com a natureza, com Deus, com a minha fé, com a minha ancestralidade e com a minha família. ‘Nos Braços do Povo’ me dá a oportunidade de mostrar às pessoas como essa relação com a música acontece”, contou Xande, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Com produção musical de João Carlos Filho, “Nos Braços do Povo Vol. 2” traz 42 faixas de samba (dos bons), com participações de nomes como Ferrugem, Sombrinha e Diogo Nogueira.



“Anunciação”, de Alceu Valença, e “Só Quero um Xodó”, de Anastácia e do mestre Dominguinhos, também estão entre os nomes fortes cedidos ao samba de Xande de Pilares.









“(...) Quando eu não tinha carne no feijão com arroz, eu tinha música. Quando não havia água potável decente para beber no morro, havia música. Quando faltava uma sobremesa após o jantar, tinha a música”, justifica o cantor e compositor, nascido no berço esplêndido do samba, o Rio de Janeiro.

E soubesse cantar em inglês?

“...Pegaria as músicas dos artistas da língua que não domino e transformaria tudo em samba também”, garantiu ele. Mas foi em português sambado que ele ‘botou na roda’ “Kid Cavaquinho” e “Linha de Passe”, clássicos atemporais assinados por Aldir Blanc, João Bosco e Paulo Emílio, agora sob o batuque do Vol. 2 do seu “Nos Braços do Povo”.



Crédito: Natan Costa





Tal qual como aconteceu com “E.C.T.”, de Brown, Nando Reis e Marisa Monte, “Meu Guri”, de Chico Buarque e “Mal de Mim”, de Djavan. “Eu escuto música o tempo todo. Todos esses nomes eu trago para a minha área, porque o samba é o que escolhi representar”, comentou.

O samba, por mulheres

Em papo sobre as rodas de samba, como mote da produção dos dois volumes de “Nos Braços do Povo”, reconhecidamente um trabalho que impulsiona o gênero que é símbolo da cultura brasileira, Xande ressalta as mulheres que também fazem o samba, algumas, em especial, imortalizadas.

“Beth Carvalho chega ao Cacique (de Ramos), pega a sonoridade, leva para o disco dela e oferece mais uma opção de ritmo e de harmonia. E já tínhamos antes Clementina, Alcione, Maria Helena, Elza Soares…”, discorre ele.

Questionado sobre “Nos Braços do Povo” ser uma realização particular, ele não hesita em admitir que é a sua história e “ainda mais profunda”, ressalta, ao se remeter às edições do “Pagode da Tia Gessy”.



“Ali era a minha história com a Tia Gessy, mas agora reúne pagodes que eu tocava no Morro do Turano, no pagode na Praça Saens Peña, em Bento Ribeiro, Realengo, na Barraca do Louro e no Pagode do Salgueiro”, este último, onde ele dava uma ‘canja’.

Xande segue em prosa, apoiado na importância do projeto, como meio de conhecê-lo à parte de hits viralizados como “Tá Escrito” e “Clareou”.



“Esse trabalho é uma forma que tenho de mostrar um lado que muita gente não conhece (...) 'Nos Braços do Povo' é muito mais profundo, porque é o Xande de Pilares apresentando os sambas que acompanham a vida do Alexandre Silva de Assis”, complementou o maioral da história atual do gênero, ansioso em entregar novidades já do Vol. 3, que vem aí.

“Ainda vamos gravar, e tenho novidades muito bacanas”, adianta. Mas, falando ainda sobre o Vol. 2, Xande teve a preocupação em fazer valer aprendizados sobre a importância dos compositores na música. O projeto em vídeo divulga o nome de todos eles.



Outro feito é que transcrições cifradas das faixas ficarão expostas “para as pessoas que querem aprender a tocar, descobrir a harmonia da canção que está sendo cantada”.

Bem além de um registro audiovisual do/sobre o samba, Xande de Pilares exalta em “Nos Braços do Povo Vol. 2” as gerações do ritmo tomado por vozes e histórias diversas, como forma de manter vivo o gênero do violão e do cavaquinho, do banjo, do repique e do pandeiro, ou de qualquer outro instrumento que, sob a sua assinatura, seguirá em harmonia pulsante e infinda em incontáveis volumes.

