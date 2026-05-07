Xande de Pilares revela que pensou em desistir da música e lembra conselhos de Arlindo Cruz

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Xande de Pilares pensou em abandonar a música. O cantor e compositor fez a revelação em entrevista à jornalista Maria Fortuna, durante o “ Conversa vai, conversa vem”, videocast do GLOBO que está no ar no Youtube e no Spotify.

A ideia de jogar a toalha passou pela cabeça do músico logo após ele deixar o Grupo Revelação, em 2014. O artista conta que conselhos de Arlindo Cruz foram fundamentais para seguir adiante. Leia trecho:

Depois de quase 20 anos tocando em grupo, como foi quando se viu no palco sozinho?

Preparei o corpo para as coisas que ia passar (quando deixou o Revelação) Até decidir se ia seguir na música ou se ia parar. Sabia que não ia ser fácil. Tanto que falo para todo mundo quando dizem que vão sair de grupo: "Vai sair pra quê? Para ganhar mais ou para trabalhar da forma que quer? Se for para ganhar mais, permanece aí, porque a estrada não é fácil". Fui fazer um show em Queimados e ninguém sabia a minha música. Aí, voltei para o morro, para laje do meu primo. Porque quando eu ficava do morro imaginando a rua, o que eu ia fazer, era lá. Foi lá que começou tudo. Então, era lá que tinha que recomeçar.

Então, chegou a pensar em parar?

Pensei, mas meu tio não deixou. Um dia, Arlindo (Cruz) me chamou no "Esquenta" (programa de TV apresentado por Regina Casé, do qual Xande participava): "Senta aí, brigou com alguém? Com o Mauro? Quer que a gente troque uma ideia todo mundo junto?". Eu disse que só tinha tomado a decisão de sair. E ele: "Quero que você aprenda só uma coisa: quando saí do Fundo de Quintal, achei que era o cara. Não quero que passe o que passei". E Arlindo começou a me orientar sobre como eu tinha que me comportar. E me ensinou algo que fez muita diferença: "Não saia de perto do povo e não abandone as rodas de samba para não perder a sua conexão com a música". Mas foi difícil para caramba. O mais difícil, para mim, não foi só cantar sozinho. Foi a relação que tenho com o filho de cada um, a relação de família. De vez em quando, na hora de dormir, me perguntava: "Será que tomei a decisão certa?" Aí, lembrava das coisas que me levaram a tomar essa decisão. Saí do Revelação sem querer sair.

Aos olhos de hoje, acha que fez a escolha certa?

Acho. Porque a gente amadureceu. Eu amadureci, construí família, coisa que nunca quis. Saí da noite. Era um cara muito rebelde, bebia todo dia. Quando a gente fez uma live juntos na pandemia, vi que aquilo tinha que ter acontecido, embora ninguém tenha entendido. Hoje, entendo e acredito que a Revelação também. Estamos vivendo esse momento que não achei que fôssemos viver, de se reencontrar e juntar nossos instrumentos, relembrar a nossa história. Eu voltar a tocar... Porque estava sem tocar... No primeiro ensaio, estava com medo, falei: "Será que ainda consigo acompanhar a rapaziada?".

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