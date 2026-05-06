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Xande de Pilares lembra separação do Grupo Revelação: "Era melhor evitar que sair porrada"

Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", ex-vocalista da icônica banda de pagode revela os reais motivos por trás de sua saída

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Xande de Pilares lembra separação do Grupo RevelaçãoXande de Pilares lembra separação do Grupo Revelação - Foto: Reprodução/TV Globo

Xande de Pilares falou sobre os motivos que o levaram a deixar o Grupo Revelação bem no auge do sucesso, em 2014, após desentendimentos. Em participação no “ Conversa vai, conversa vem”, videocast do GLOBO que vai ao ar nesta quarta-feira (6), às 18h, no Youtube e no Spotify, Xande também falou sobre as dificuldades no início da carreira solo e revelou conselhos preciosos que recebeu de Arlindo Cruz. Leia trecho:

Afinal, por que você saiu do Revelação? E bem no auge... Vocês dois brigaram?

A gente nunca brigou. Nunca teve briga por causa de roupa, de dinheiro, de comida. Mas as pessoas que estavam administrando o grupo não estavam se entendendo... No nosso caso aqui, tinha dia que eu chegava de camiseta e Mauro olhava pra mim e falava: "Vai tocar de camiseta?". Eu queria beber um golinho de uísque, e ele: "Poxa, no meio do dia, isso é hora de beber?". A gente tinha essa relação. Mas chegou uma época que ia dois para um lado, três pro outro e eu no meio. Estava vendo que era melhor evitar do que sair porrada. Nunca tivemos motivo para brigar.

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Mas, em 2016, jornais noticiaram que você e Mauro Júnior saíram no tapa...

Foi calor da emoção. O momento estava tenso. Era o aniversário da mãe de um amigo nosso, já falecida. Ela queria que eu fosse. Pensei que cabia um parabéns pelo telefone, era cedo para a gente se reencontrar num ambiente. Só que ela, tadinha, já tinha uma idade e resolvi passar por cima disso. E aconteceu um pequeno estresse. Normal, porque rolava muita conversa afiada, nego fala daqui, fala dali. E a gente não estava em contato para saber o que um pensava do outro. Então, aconteceu, mas não como noticiado. Foi maldade. Aconteceu o que tinha que acontecer. Qual é a separação em que se sai sorrindo?

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