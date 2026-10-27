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SHOW Xangai e Renato Teixeira levam show 'Cantoria de Amigos' ao Teatro Guararapes Com repertório que transita entre a tradição nordestina e a canção caipira, artistas se apresentam em abril de 2027, em espetáculo que combina clássicos, poesia e histórias de vida

As raízes da música brasileira se encontram no espetáculo “Cantoria de Amigos”, que reúne Xangai e Renato Teixeira no Teatro Guararapes, no dia 24 de abril de 2027, às 20h.

A apresentação aproxima dois artistas reconhecidos pela valorização da cultura popular e pela construção de obras que atravessam gerações. Os ingressos estão disponíveis no site Cecon Tickets.

Durante a apresentação, os músicos percorrem diferentes momentos de suas carreiras, dividem lembranças e refletem sobre a relação entre música, identidade e cultura.

Com arranjos que privilegiam os instrumentos acústicos e a interpretação, o encontro aposta na proximidade com a plateia e na força das canções contadas e cantadas.

Entre as músicas previstas estão composições conhecidas do público, como “Romaria”, “Tocando em Frente”, “Amanheceu, Peguei a Viola”, “Frete” e “Um Violeiro Toca”.

O repertório também abre espaço para a produção de Xangai, cuja obra combina poesia, referências sertanejas e elementos da tradição musical nordestina.

Entre o Sertão e a viola caipira

A identidade artística de Xangai está profundamente ligada à oralidade, aos versos e às manifestações culturais do Nordeste.

Com voz marcante e interpretação singular, o cantor e compositor transforma paisagens, personagens e vivências do sertão em matéria-prima para sua música.

Renato Teixeira, por sua vez, construiu uma trajetória associada à canção caipira e à viola, com composições que conquistaram espaço na memória musical brasileira.

Seu repertório aborda afetos, cotidiano e paisagens do interior, aproximando a simplicidade da vida rural de questões universais.

Embora tenham origens e referências regionais distintas, os dois artistas compartilham elementos que ajudam a compreender a diversidade da música brasileira.

A relação com a natureza, a religiosidade, as histórias transmitidas entre gerações e a observação da vida cotidiana aparecem como pontos de convergência entre o universo nordestino e o interior paulista.

Em “Cantoria de Amigos”, essas afinidades ganham forma em um diálogo musical que valoriza a tradição sem abrir mão de sua capacidade de alcançar novos públicos.

SERVIÇO

Xangai e Renato Teixeira - “Cantoria de Amigos”

Quando: 24 de abril de 2027, às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Cecon Tickets

Instagram:@xangai.cantador / @renatoteixeira

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