A- A+

MÚSICA Xangai leva sua cantoria para o Projeto Seis e Meia Artista baiano é atração nesta sexta (12), no Teatro do Parque; abertura da noite fica a cargo de Ortinho e Os Cordas Elegantes

O Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, recebe logo mais, à noite, o cantor e compositor Xangai, 75, em celebração às cantorias e aos violeiros - atributos que integram o currículo musical do artista baiano Eugênio Avelino. Ortinho e Os Cordas Elegantes ficam à frente da abertura do show, marcado para as 18h30 com ingressos disponíveis no Sympla a partir de R$ 60 (meia-entrada).

De família musical, filho e neto de sanfoneiro, Xangai integra a "safra" vistosa dos cantadores e violeiros da música brasileira. Com "Cantigueiros" - disco lançado em 2018 que segue em trabalho palcos afora - o artista baiano traz nas faixas novos nomes da música mas que, assim como ele, exploram em sonoridades regionalistas a exemplo do cordel e do repente.









Conhecido do público recifense, para o show desta noite, a que chama de "oportunidade estupenda", Xangai espera "uma apresentação em que as pessoas sintam a cantoria e o sentimento".



"É o que o pernambucano tem de sobra", complementa o cantador que soma mais de 15 discos gravados e prêmios como o da Música Brasileira em 2016, na categoria Melhor Cantor Regional, e o Chiquinha Gonzaga, em 1985.



Além do talento incontestável nos palcos, promovendo cantorias, também atuou como o repentista Avelino - o seu sobrenome - na novela "Velho Chico" (2016). Ocasião em que, como ator, interpretando a si mesmo, o fez com a mesma maestria.

Serviço

Projeto Seis e Meia - com o show "O Cantador", de Xangai

Abertura com Ortinho e Os Cordas Elegantes



Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Rua do Hospício, 81, Boa vista

Informações: 3242-3437

Veja também

Famosos Post de filha de Jamie Foxx pode indicar estado de saúde do ator: "Passos de bebê"