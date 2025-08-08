Xenia França leva músicas do disco "Em Nome da Estrela" para show em Petrolina
Apresentação ocorre no Sesc, neste sábado (9), como parte do Festival Aldeia do Velho Chico
Xenia França se apresenta no Sesc Petrolina neste sábado (9), às 20h, na 21ª edição do Festival Aldeia do Velho Chico. A cantora baiana leva ao palco as músicas de seu disco “Em Nome da Estrela”.
Faixas como “Renascer” e “Ancestral Infinito” estão no repertório, que celebra ainda o primeiro disco da artista, com canções como “Miragem” e “Pra que me chamas”. Além disso, a baiana promete outras músicas que integram seu imaginário.
Leia também
• Alice Caymmi reverencia a tia Nana em show na Casa Estação da Luz, neste sábado (9)
• Associação de pessoas com nanismo denuncia Nattan por 'desafio' capacitista em show
• Coquetel Molotov anuncia show de Mac DeMarco no Recife, e ingressos esgotam em poucos minutos
Com “Em Nome da Estrela”, Xenia venceu o Grammy Latino na categoria melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Sua sonoridade passeia pelo Jazz, MPB e R&B.
Serviço:
Show de Xenia França no Festival Aldeia do Velho Chico
Com Xênia França
Quando: sábado (9), às 20h
Onde: Teatro Dona Amélia (Sesc Petrolina) - Rua Dr, R. Pacífico da Luz, nº 618 - Centro, Petrolina
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site do Sesc
Mais informações: (81) 3866-7474
*Com informações da assessoria de imprensa