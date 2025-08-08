A- A+

MÚSICA Xenia França leva músicas do disco "Em Nome da Estrela" para show em Petrolina Apresentação ocorre no Sesc, neste sábado (9), como parte do Festival Aldeia do Velho Chico

Xenia França se apresenta no Sesc Petrolina neste sábado (9), às 20h, na 21ª edição do Festival Aldeia do Velho Chico. A cantora baiana leva ao palco as músicas de seu disco “Em Nome da Estrela”.

Faixas como “Renascer” e “Ancestral Infinito” estão no repertório, que celebra ainda o primeiro disco da artista, com canções como “Miragem” e “Pra que me chamas”. Além disso, a baiana promete outras músicas que integram seu imaginário.

Com “Em Nome da Estrela”, Xenia venceu o Grammy Latino na categoria melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Sua sonoridade passeia pelo Jazz, MPB e R&B.

Serviço:

Show de Xenia França no Festival Aldeia do Velho Chico

Com Xênia França

Quando: sábado (9), às 20h

Onde: Teatro Dona Amélia (Sesc Petrolina) - Rua Dr, R. Pacífico da Luz, nº 618 - Centro, Petrolina

Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site do Sesc

Mais informações: (81) 3866-7474



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também