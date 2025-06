Xéu Kelaino lança clipe gravado em Igarassu para estreia de sua carreira solo; assista

A- A+

O artista Xéu Kelaino (@xeu.sjta), natural da cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, lançou nas plataformas digitais o clipe “Mil Castelos e uma Canção”, gravado no município onde nasceu, cresceu e inspirou sua arte autoral.



No videoclipe, o rapper atua junto a seu pai, José Paulino (mais conhecido como seu Zé), do mesmo município do filho. Este lançamento solo do rapper, batuqueiro e brincante da cultura popular é o primeiro cartão de visitas de sua carreira artística.



Assista:







Sobre o artista

De origem periférica, Xéu Kelaino traduz e expressa sua história pessoal em rap, poesia e composição própria, compartilhando uma mensagem sobre fé e reconstrução da vida.



Entre seus enfrentamentos, ilustrados no clipe, estão o alcoolismo paterno e o reconhecimento da espiritualidade e da raça, enquanto homem negro da periferia.



Xéu, que também atua na construção civil como armador e estuda edificações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), canta sobre a correria do dia a dia para sobreviver e ao mesmo tempo conquistar conhecimentos.



“Longe de casa eu me sinto só/desde bem novo a mola é construção/mais um ferreiro em busca do melhor/debaixo de Sol quente tem que ser leão/com os leões, e as canções, no meu peito/ eu carrego comigo/falo pro meu irmão que valeu me ensinar/hoje eu sou um ferreiro que eles dão ouvido”.



Sobre o videoclipe

Com direção assinada por Mateus Bernardo, que também realiza a direção de fotografia e a edição, as cenas do clipe ocorrem no Sítio dos Marcos e Sítio Histórico de Igarassu, trazendo tanto o contexto da cidade como sobretudo o rural, a partir da mata e do mangue, do respeito à ancestralidade e à natureza.



Como memória da cidade, ele empodera locais históricos, fortalecendo a luta contra o racismo e a decolonialidade, assim como o pertencimento. Já a direção de produção e a direção executiva são assinadas por Jéssica Jansen, enquanto o roteiro do clipe é do próprio artista, com a arte da capa feita por Bárbara Vitória, mais conhecida como Babi, e a fotografia da autoria de Okoye Ribeiro.

“Represento um personagem em estado de desorientação que embarca numa jornada de consciência e reencontro, guiado por presenças espirituais que mostram a minha própria realidade e a do meu pai”, conta.

“O clipe valoriza o território a partir da perspectiva decolonial e de imagens com poética, cenografia, figurino, acervo e todo um apoio logístico, além de uma realização também de uma equipe negra da cultura periférica em sua maioria e contracolonial”, destaca o pernambucano.

Xéu lança clipe no Sítio dos Marcos, em Igarassu, trazendo a zona rural nas cenas | Foto: Okoye Ribeiro/Divulgação

“Mil Castelos e uma Canção” tem o incentivo público, com financiamento aprovado no edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), via Ministério da Cultura, e apoio municipal, da Prefeitura de Igarassu.



“Quando começamos a rimar ainda não tinha batalha de rima em Igarassu. A gente se reunia numa roda para lançar as ideias. A galera do coco também acompanhava o pessoal rimando e chamava para fazer um som durante as sambadas”, declara.

A partir de então, produziu músicas que falam da realidade como homem negro, da periferia na Região Metropolitana do Recife. Xéu conquistou espaço na cena autoral com o grupo Sujistência SJTA, de Igarassu, composto também pelos artistas Apollo e Crexpo.

Pelo SJTA tem lançado coletivamente diversas obras musicais nas plataformas digitais: “Ferro” (2023 - álbum); duplo single “Dialeto” e “Grão do Deserto” do “Matriz Periférica” (2021); as faixas ”Camisa do Chelsea” (2021), “Herói de Preto” (2020), “Prece” (2020), “Só Ficou Quem Ficou” (2020); “Lança Primórdios” (2019); “Energia” (2019), “Das Ruas do Lotia” (2018). No audiovisual, um clipe pelo projeto solo Dialeto/Grão do Deserto (2019).



Como desdobramento do lançamento, “Mil Castelos e uma Canção” vai ganhar um vídeo extra com interpretação em Libras.

Ficha técnica

“Mil Castelos e uma Canção”



Direção: Mateus Bernardo

Roteiro: Xéu Kelaino

Direção de produção e produção executiva: Jéssica Jansen

Filmagem e edição: Mateus Bernardo

Fotografia: Okoye Ribeiro

Arte de capa: Bárbara Vitória

Figurino: Patrícia Sousa

Acervo: Chris Garrido

Motorista: Everton Crexpo

Apoio logístico: José Hidelbrando

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Elenco: Xéu Kelaino, José Paulino e Everton Crexpo

Locações: Sítio dos Marcos - Igarassu (PE) e Sítio Histórico de Igarassu

Captação de áudio: Soac Prod

Composição: Xéu Kelaino

Mixagem e masterização: Soac Prod

Instrumental: Ogieemoney/Sativo Beats

Agradecimentos: Cozinha dos Santos, Dona Nete, Foster, Natália Lira, Babi, YuriLumin e Selo Estelita

Incentivo público: financiamento aprovado no edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), via Ministério da Cultura, e apoio municipal, da Prefeitura de Igarassu.

