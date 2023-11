Ximbinha revela detalhes sobre separação de Joelma e diz que está processando a ex-esposa

A- A+

Ximbinha voltou a falar sobre a separação de Joelma e o fim da Banda Calypso, que ocorreu em 2015. Ao podcast "Inteligência Ltda.", o músico revelou que está processando a ex-esposa e afirmou que o casamento já havia acabado bem antes do divórcio vir a público.

"A gente já vivia em quartos separados há muito tempo, há mais de um ano. Não tinha contato, há mais de um ano, de marido e mulher. Não ficava nem no camarim com ela", contou. “Aquilo já estava desgastado. Tem muita história aí que é até difícil falar”, completou.

Segundo o músico, o maior problema do divórcio foi encarar o término da banda. “Não sofri pelo relacionamento. A Banda Calypso era minha alma. Foi muito difícil sair do meu corpo. Pedi a Deus, porque tudo o que tem ali faz parte da minha vida. Eu me esforcei muito para acontecer. Sofri muito pela banda”, revelou.

Ximbinha chegou a montar um novo projeto musical, a Banda XCalypso, que acabou não dando certo. “Fiz 16 shows e parei um tempão. Fiquei dois anos em casa. Eu precisava desse tempo. Fiquei mal, estava tomando remédio", relembrou.

Como a maior parte dos fãs ficou ao lado de Joelma, Ximbinha diz ter sofrido uma forte retaliação do público. “Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedra, muita gente falando coisas que não sabia”, disse.

Na época da separação, Joelma acusou Ximbinha de manter uma relação fora do casamento e de agressões. A cantora chegou a pedir uma medida protetiva contra o ex-marido. O músico relembrou de um show em Teresina, no Piauí, após conseguir retirar a medida protetiva na Justiça.

“Quando eu subo no palco, canto cinco músicas, e ela não entra. Ela entra chorando depois, e o povo começa a me jogar pedra, lata, garrafa. Foi o momento mais triste e de mais desespero que eu já passei na vida”, relatou.

Ximbinha disse ainda que está processando Joelma, já que sente que “tomou um golpe” da cantora. “O nome ‘Calypso’ é nosso. Só pode ser usado pelos dois juntos. Eu não posso usar sozinho, nem ela. E ela, estou sentindo que foi um golpe que ela me deu, ela colocou o nome de show ‘Isso é Calypso’, mas ela só fala ‘Calypso’. Isso está na Justiça”, apontou.

