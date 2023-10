A- A+

LITERATURA XIV edição Bienal do Livro de Pernambuco começa nesta sexta-feira (6); saiba o que esperar da feira Com quase 30 anos de história, o evento literário conta com homenagens ao Josué de Castro e Lia de Itamaracá

A partir desta sexta-feira (6), até 15 de outubro, a Bienal Internacional do Livro dePernambuco volta ao Centro de Convenções. Em sua 14ª edição, sob o tema "Fome de quê? Você é o que você lê!”, e com homenagem a Josué de Castro (intelectual pernambucano que se dedicou a estudar e combater a insegurança alimentar no Brasil), o festival traz à tona discussões sobre a fome em suas diversas facetas, não só de alimento, mas de alma também.

Entre os autores convidados, estão nomes que passam pela literatura, sociologia e jornalismo como Xico Sá, Françoise Vergès, Clara Alves, Eliane Brum, Lira Neto, Micheliny Verunschk, Lia de Itamaracá, Raphael Montes, Jorge Filó, Carlos Ruas, Cannibal e mais.

Lançamento de livro-reportagem

Dentro da programação do evento, será lançado "Pandemia: Os reflexos da maior emergência sanitária do planeta em 15 reportagens especiais", livro-reportagem de autoria da jornalista da Folha de Pernambuco Jaqueline Fraga. O prefácio da obra é da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, e o posfácio, do editor do caderno de Cotidiano do jornal, Geison Macedo.



O título será lançado neste domingo (8), às 19h, na plataforma de lançamentos da Bienal. Finalista do Prêmio Jabuti de 2020, Jaqueline estará na feira com sua nova obra que aborda momentos vivenciados durante a pandemia da Covid-19 por meio de matérias especiais publicadas pela Folha de Pernambuco. O livro é composto, inclusive, pela reportagem vencedora do Prêmio AMPE de Jornalismo em Saúde.

“É uma homenagem a todos aqueles que se foram nesse período tão difícil e o reforço do compromisso com um jornalismo de qualidade, como feito na Folha de Pernambuco. Falar sobre a pandemia da covid-19 e resgatar momentos e trajetórias que marcaram esses últimos anos é revistar a nossa história recente, com a certeza de que precisamos valorizar a saúde e os profissionais dedicados a cuidar do próximo”, ressalta a autora.

“Ênfase na inclusão"

De acordo com o produtor cultural, Guilherme Robalinho, em entrevista à Folha de Pernambuco, a Bienal do Livro se reinventa a cada edição. “A gente traz sempre várias novidades. Eu diria que essa é a vez da acessibilidade. Estamos trabalhando com uma ênfase muito forte na inclusão e traremos debates com uma série de personalidades com essa questão das PCD [pessoas com deficiência]”, conta.

Entre os destaques, está a presença da ativista pelo direito das pessoas com deficiência, Lorrane Silva ou Pequena Lo, como é mais conhecida. Ícone da internet, ela participa de conversa sobre o livro “Na dúvida, escolha ser feliz”, que conta sua história com mediação feita pelo pernambucano Antognniony Rodrigues.

Programação para todos

Durante dez dias, além de lançamentos de livros, a feira literária conta com quadrinhos, produtos geek, apresentações musicais, saraus, espetáculos de circo, leitura de cordéis, debates e palestras. A programação da XIV Bienal PE promete um encontro cultural vai além dos 9 mil metros quadrados do pavilhão interno do Centro de Convenções.

“Extrapolamos o espaço físico e, desde 2021, temos participação remota de alguns convidados como também a transmissão virtual de atividades que estão sendo realizadas. É uma inclusão da literatura em todos os campos, como o campo da internet através das lives. Esse meio [online] interfere no mercado editorial, como um todo e queremos alcançar o maior número de pessoas e agregar vários gostos e públicos de diferentes faixas etárias para incluir todo o retrato da sociedade”, explica Guilherme Robalinho.

Serviço:

XIV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Quando: 6 a 15 de outubro, das 10h às 21h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, Complexo de Salgadinho, Olinda – PE

Ingressos: no site do Sympla (meia-entrada: R$ 10. ingresso social: R$ 15. inteira: R$ 20)

Saiba mais pelo instagram @bienalpe

