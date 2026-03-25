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famosos Xixi na mala, sumiço de pertences e mais: confira perrengues de Anitta em viagens Cantora já passou por situações bastante complicadas em aeroportos e viagens, passando até mesmo por constrangimento dentro de avião

A rotina de viagens de Anitta parece não seguir sempre um roteiro de pompa e luxo que muitos imaginam. É o que se vê agora, por exemplo, com o irmão da cantora, Renan Machado, que, ao ter o passaporte furtado, ficou “preso” no aeroporto da França sem poder se deslocar de volta para o Brasil.



Fato é que ao longo dos anos, a artista já passou por uma série de situações de sufoco — e, em alguns casos, bastante complicadas — em aeroportos e viagens em geral.

No caso, Renan teve a jaqueta levada após passar pelo raio-x durante uma conexão no aeroporto de Paris. Dentro dela, estava o passaporte. Sem o documento, acabou impedido de seguir viagem ou deixar a área de segurança, o que gerou um impasse com as autoridades locais e mobilizou a cantora, que recorreu às redes sociais para relatar a situação e pedir ajuda.





O episódio se soma a outros eventos. Em um deles, durante um voo em 2019, Anitta precisou lidar com o próprio cachorro, Plínio, que se recusou a fazer cocô durante toda a viagem e só decidiu agir no desembarque, em meio ao fluxo de passageiros. No momento em que ela tentava resolver o problema, o animal ainda fez xixi em sua mala, aumentando o constrangimento.

“Passei o voo inteiro levando o cachorro no banheiro para fazer xixi, para fazer cocô e o cachorro não quis. Chegou ao aeroporto, todo mundo saindo do voo, o cachorro decidiu fazer cocô ali, no meio das pessoas passando. E enquanto eu corri para catar o cocô desesperada pra ninguém pisar, o que o cachorro fez? Fez xixi na minha mala!”, disse ela.





Plínio Boss é o cachorro estrela de Anitta — Foto: Reprodução/Instagram

Já em outra ocasião, a cantora passou por um das maiores complicações que já viveu em viagens de férias, como ela mesma costuma dizer. Diante de problemas num voo para os Estados Unidos, a companhia aérea refez a rota prevista, o que obrigou todos os passageiros a esperarem por mais de 16 horas dentro de um avião, num aeroporto, sem poder sair.



A artista relatou, na ocasião, que, diante da precariedade no local, precisou inventar um jeito de driblar a falta de papel higiênico na aeronave. "Eu peguei um pano do assento, que fica lá com o nome da companhia, fiz cocô e me limpei com aquilo. Foi enlouquecedor", contou, à época.

Problemas com bagagem também entram na lista. Em uma viagem à Grécia, em 2024, Anitta teve a mala extraviada e precisou recorrer a roupas emprestadas para cumprir compromissos.

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