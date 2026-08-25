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Xororó põe a mão na massa e faz manjedoura por encomenda para o Natal: "Agenda é concorrida"

Trabalho artesanal foi realizado a pedido da nora, Mônica Benini, na própria oficina do cantor sertanejo

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Cantor sertanejo Xororó faz faz manjedoura para nora, Mônica BeniniCantor sertanejo Xororó faz faz manjedoura para nora, Mônica Benini - Foto: Reprodução/Instagram

Faltam quatro meses para o Natal, mas Xororó já está com a mão na massa para atender às primeiras encomendas. Ele, que forma dupla com o irmão Chitãozinho, mostrou em seu Instagram o processo de confecção de uma casa que será usada para criar um presépio. Sim, o cantor sertanejo também trabalha com marcenaria.

O pedido da encomenda foi da nora Mônica Benini, esposa de Junior Lima. Na oficina montada em casa, o artista usou ferramentas e gravetos para construir a estrutura e, ao final, exibiu o resultado do trabalho.

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“Olha o vô Gepetto atacando de novo. Recebi uma encomenda, na verdade é da Mônica, a mãe dos meus netos, para fazer uma manjedoura”, contou Xororó no vídeo.

Na legenda, o cantor brincou com a própria habilidade como artesão: “O Natal já está próximo e as encomendas já começaram, como a agenda do Vô Geppetto é concorrida, aqui está a primeira entrega! Espero que vocês gostem”.

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