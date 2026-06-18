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são joão Cantora Anastácia marca presença na programação do São João pernambucano; confira A trajetória da cantora e compositora é marcada pela "casadinha" da sua relação profissional e amorosa com Dominguinhos

Pernambucana “rocheda” de Igarassu, conhecida como Rainha do Forró, Anastácia é uma das maiores referências do forró, raiz do Brasil, com mais de 800 composições. Aos 86 anos, segue em atividade e terá programação nesta quinta-feira (18) e sábado (20) no Sítio Trindade; e no Shopping Recife na sexta-feira (19).

Passado, presente e futuro

Ela, que promete muito forró e risadagem nesse São João, celebra também que o festejo não é coisa do passado.

“Não são só os velhinhos que vão no forró e curtem forró, são os jovens. Então isso é sinal de que essa música nossa, criada aqui no Nordeste, ela não vai envelhecer, ela continua trazendo à tona o interesse dos jovens por essa cultura tão maravilhosa que é o nosso forró”, afirmou Anastácia em entrevista à Rádio Folha.

A trajetória da cantora e compositora é marcada pela “casadinha” da sua relação profissional e amorosa com Dominguinhos. “A gente se empolgou muito e fizemos 265 músicas até o término do nosso relacionamento, foi muito bom”, contou. Entre as composições da dupla, uma das músicas que é sinônimo de tempo junino: "Eu só quero um Xodó".

Cheiro de novo

Seu último lançamento, “Planeta Sanfona” (2025), conta com parcerias de dentro e fora do universo musical junino, “Eu gosto muito de parceria, eu acho que fonte isolada não está com nada”, contou.

O álbum reúne Flávio José, Almério, Zeca Baleiro, Juliana Linhares, Oswaldinho do Arcodeon, Martins, Cicinho Silva, Genaro Tocador, Hermeto Pascoal, Jorge De Altinho, Amelinha, Adriano Magoo, Chico César, Joaquina Almeida, Marina Aydar e Mestrinho.

“Eu quis juntar essas pessoas que não têm muito vínculo com a música nordestina, justamente para inserir nesse contexto que eu defendo tanto, que é a sobrevivência e a continuidade da música regional nordestina”, concluiu.

Confira a programação em Pernambuco

Anastácia com a Banda Sinfônica do Recife e Juliana Linhares

Quando: Quinta-feira (18), às 19h30

Onde: Sítio da Trindade - Estr. do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife

Informações: @saojoaodorecife

Acesso livre

São João 2026 do Shopping Recife

Quando: sexta (19), às 16h45 - Anastácia

Onde: Shopping Recife (Praça de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingrecife

Anastácia no Sítio da Trindade

Quando: Sábado (20), às 21h

Onde: Sítio da Trindade - Estr. do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife

Informações: @saojoaodorecife

Acesso livre

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