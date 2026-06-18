Cantora Anastácia marca presença na programação do São João pernambucano; confira
A trajetória da cantora e compositora é marcada pela "casadinha" da sua relação profissional e amorosa com Dominguinhos
Pernambucana “rocheda” de Igarassu, conhecida como Rainha do Forró, Anastácia é uma das maiores referências do forró, raiz do Brasil, com mais de 800 composições. Aos 86 anos, segue em atividade e terá programação nesta quinta-feira (18) e sábado (20) no Sítio Trindade; e no Shopping Recife na sexta-feira (19).
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Passado, presente e futuro
Ela, que promete muito forró e risadagem nesse São João, celebra também que o festejo não é coisa do passado.
“Não são só os velhinhos que vão no forró e curtem forró, são os jovens. Então isso é sinal de que essa música nossa, criada aqui no Nordeste, ela não vai envelhecer, ela continua trazendo à tona o interesse dos jovens por essa cultura tão maravilhosa que é o nosso forró”, afirmou Anastácia em entrevista à Rádio Folha.
A trajetória da cantora e compositora é marcada pela “casadinha” da sua relação profissional e amorosa com Dominguinhos. “A gente se empolgou muito e fizemos 265 músicas até o término do nosso relacionamento, foi muito bom”, contou. Entre as composições da dupla, uma das músicas que é sinônimo de tempo junino: "Eu só quero um Xodó".
Cheiro de novo
Seu último lançamento, “Planeta Sanfona” (2025), conta com parcerias de dentro e fora do universo musical junino, “Eu gosto muito de parceria, eu acho que fonte isolada não está com nada”, contou.
O álbum reúne Flávio José, Almério, Zeca Baleiro, Juliana Linhares, Oswaldinho do Arcodeon, Martins, Cicinho Silva, Genaro Tocador, Hermeto Pascoal, Jorge De Altinho, Amelinha, Adriano Magoo, Chico César, Joaquina Almeida, Marina Aydar e Mestrinho.
“Eu quis juntar essas pessoas que não têm muito vínculo com a música nordestina, justamente para inserir nesse contexto que eu defendo tanto, que é a sobrevivência e a continuidade da música regional nordestina”, concluiu.
Confira a programação em Pernambuco
Anastácia com a Banda Sinfônica do Recife e Juliana Linhares
Quando: Quinta-feira (18), às 19h30
Onde: Sítio da Trindade - Estr. do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife
Informações: @saojoaodorecife
Acesso livre
São João 2026 do Shopping Recife
Quando: sexta (19), às 16h45 - Anastácia
Onde: Shopping Recife (Praça de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingrecife
Anastácia no Sítio da Trindade
Quando: Sábado (20), às 21h
Onde: Sítio da Trindade - Estr. do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife
Informações: @saojoaodorecife
Acesso livre