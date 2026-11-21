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luto Xsbel emociona ao mostrar carta de Gabriel Félix para a filha Gabriel morreu na quinta (19) aos 29 anos, após um mal súbito

A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, compartilhou uma carta escrita pelo noivo, o também influenciador Gabriel Félix, para a filha do casal, Amelie, de 3 anos. O texto foi redigido em 2024, um mês depois que Amelie deu os primeiros passos. Gabriel morreu na quinta (19) aos 29 anos, após um mal súbito.

"Agora, o mundo é o seu parquinho de diversões", escreveu o influenciador. "Lembre-se sempre de três coisas. Primeiro: o amor é tudo que importa; segundo: seja sempre gentil e aprecie o caminho, pois é nele que você sempre vai estar. A chegada é só uma direção. [...] Terceiro: Jesus é o caminho, a verdade e a vida."

Na sequência, o influenciador disse que "vão ter dias difíceis, mas é dos momentos felizes que você deve se lembrar e voltar neles quando se sentir cansada ou perdida". "Eu, a sua mãe e Deus te amamos e você sempre vai ser a nossa menininha. De todas as minhas criações que já tive e vou ter, você sempre vai ser a mais maravilhosa e incrível delas."

Velório de Gabriel Félix

Em um comunicado compartilhado nos stories e assinado por sua assessoria, Xsbel informou que o velório de Gabriel, que estaria sendo realizado em Uberaba neste sábado (21) será restrito a amigos e familiares. "Pedimos que entendam que não é um momento de exposição. Demonstrem seu carinho por meio de orações e respeitem o nosso silêncio", diz a nota.

O que aconteceu com Gabriel Félix?

O anúncio da morte do influenciador foi feito por Xsbel nas redes sociais nesta sexta (20). Ao Estadão, a assessoria da influenciadora enviou um comunicado afirmando que Gabriel teria passado mal durante uma partida de futebol na noite da quinta (19). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O influenciador ficou conhecido pelos conteúdos sobre a rotina familiar ao lado de Xsbel e da filha. Os dois se conheceram por amigos em comum e estavam juntos desde 2021. No ano passado, o influenciador fez um pedido de casamento a Isabelle.

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