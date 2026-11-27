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Famosos Xsbel publica homenagem a Gabriel Félix uma semana após morte do influenciador Em texto divulgado nesta quinta-feira (27), equipe da influenciadora afirma que ela e a filha, Amelie, estão recebendo acompanhamento médico e psicológico

A influenciadora digital Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, publicou nesta quinta-feira (27) uma homenagem ao noivo, Gabriel Félix, uma semana após a morte repentina do influenciador, aos 29 anos. Em texto divulgado por sua equipe, ela relembrou os planos que os dois tinham para o futuro e destacou a filha do casal, Amelie, de 3 anos, como a lembrança mais importante da história que construíram juntos.

"Nem todos os sonhos puderam se concretizar, mas permanecem as lembranças de momentos especiais, de tudo o que foi vivido e da história que, à sua maneira, deixou marcas para sempre", diz o texto.

A publicação também informou que Isabelle e a filha estão recebendo acompanhamento médico e psicológico. A influenciadora ficará afastada do trabalho e das redes sociais pelo tempo que for necessário, segundo a equipe, que agradeceu as mensagens de apoio e as orações recebidas.

Veja:

Morte repentina interrompeu planos do casal

Gabriel morreu na noite de quinta-feira (19), em Campinas, no interior de São Paulo, onde vivia com Isabelle e a filha. Segundo a assessoria do casal, ele passou mal durante um encontro para jogar futebol com amigos, foi socorrido, mas não resistiu. A causa médica específica da morte não havia sido esclarecida até a última informação divulgada pela família.

O corpo foi levado para Uberaba, em Minas Gerais, cidade natal do influenciador, onde ocorreu o sepultamento no sábado (21), em uma cerimônia íntima.

Isabelle e Gabriel se conheceram pela internet, em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Em julho de 2025, ficaram noivos durante uma viagem às Dolomitas, na Itália. Neste ano, compraram um terreno onde pretendiam construir a casa da família e realizar o casamento no quintal.

Em outubro de 2023, nasceu Amelie, que frequentemente aparecia nas publicações dos pais. Poucas horas antes de morrer, Gabriel compartilhou uma imagem da filha brincando em um balanço e escreveu sobre a experiência da paternidade.

Na homenagem desta quinta-feira, a equipe de Isabelle destacou o lugar da menina na história do casal.

"E fica também o presente mais precioso dessa história: a Amelie, que carrega um pouco de Gabriel e será, para sempre, a lembrança mais bonita do amor que existiu e que vive dentro delas."

A publicação termina com um pedido de respeito ao período de luto da família e um agradecimento pelo carinho recebido.

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