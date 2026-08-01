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RAINHA

Xuxa anuncia mais um show em SP após sucesso de 'O Último Voo da nave'

Nave da Rainha seguirá viagem com novas paradas em Curitiba e no Rio de Janeiro

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A Rainha dos Baixinhos reencontra seu público em show histórico.A Rainha dos Baixinhos reencontra seu público em show histórico. - Foto: Instagram30ebr/Divulgação

A terceira apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro do ano que vem, também no Nubank Parque. A pré-venda para o novo show começou já nesta sexta (31), enquanto a venda geral será liberada na segunda (03). Saiba mais detalhes dos ingressos abaixo.

Além dos shows na capital paulista, Xuxa tem outras três apresentações programadas: na Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 26 de setembro; na Arena MRV, em Belo Horizonte, no dia 14 de novembro; e no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro Ainda há ingressos disponíveis para todas elas.

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Como comprar ingressos para 'O Último Voo da Nave'?
Clientes Private Bank e Itaú Personnalité podem adquirir ingressos até às 20h deste sábado (1º). No mesmo dia e horário, ocorre uma segunda pré-venda para demais clientes Itaú Unibanco até às 20h do domingo (02). Ambas as modalidades têm desconto de 15% no valor dos ingressos.

A venda geral começa na segunda, às 10h na modalidade online e às 13h na bilheteria oficial, no Nubank Parque. Nos três dias, as entradas são vendidas exclusivamente pelo site da Eventim.

Quanto custam os ingressos?
Os preços dos ingressos para o show da Xuxa no Nubank Parque variam entre R$ 97,50 (cadeira superior; meia) e R$ 595 (pista premium; inteira). A experiência no Pit, com área exclusiva próxima do palco e open bar, custa até R$ 1.495.

Cadeira Superior: R$ 97,50 (meia), R$ 136,50 (social), R$ 165,75 (cliente Itaú) e R$ 195,00 (inteira);

Pista: R$ 147,50 (meia), R$ 206,50 (social), R$ 250,75 (cliente Itaú) e R$ 295,00 (inteira);

Cadeira Inferior: R$ 182,50 (meia), R$ 255,50 (social), R$ 310,25 (cliente Itaú) e R$ 365,00 (inteira);

Pista Premium: R$ 297,50 (meia), R$ 416,50 (social), R$ 505,75 (cliente Itaú) e R$ 595,00 (inteira);

Pit A e B: R$ 1.197,50 (meia), R$ 1.316,50 (social), R$ 1 405,75 (cliente Itaú) e R$ 1.495,00 (inteira).

Serviço - 'O Último Voo da Nave'

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