famosos Xuxa aparece com famosa pinta na perna no dia do aniversário de 50 anos de Angélica No Instagram, ela compilou imagens antigas das duas, usando como trilha sonora o hit "Vou de táxi"

No dia do aniversário de 50 anos de Angélica, Xuxa fez uma homenagem a amiga ao aparecer com a famosa pinta na perna. Em post no Instagram, ela compilou imagens antigas das duas, usando como trilha sonora o hit "Vou te táxi".

"Nossa amizade amadureceu como nós… que bom poder te chamar de AMIGA… Que venham muitos níveis pra poder reafirmar meu amor por vc", dizia a legenda do post.

Sobre a pinta, Xuxa explicou, no lançamento do filme "Uma fada veio me visitar", que Angélica tem uma vários adesivos que imitam a marca. Nas gravações do longa, ela mandou para Xuxa um deles, visto que ela interpretaria Angélica numa das cenas.

- Angélica foi meu personagem preferido. Aquela pinta foi ela quem me deu - disse Xuxa, à época. - Chegou lá em casa uma caixinha de pintas.

Angélica e Xuxa (Foto: Reprodução/Internet)

