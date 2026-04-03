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Show Xuxa chora com construção de réplica de nave futurista para shows de nova turnê Apresentadora conta com Kley Tarcitano na direção artística do projeto; profissional já trabalhou com Jennifer Lopez e Shakira no Super Bowl

A apresentadora Xuxa Meneghel está na Europa acompanhando de perto a construção de um dos principais elementos de sua nova turnê, intitulada “O último voo da nave”.

A artista viajou para Amsterdã, na Holanda, para supervisionar o desenvolvimento da estrutura, que promete ser a mais grandiosa já utilizada em seus espetáculos.

Marca registrada de sua carreira desde os anos 1980, a nave ganhará um formato inédito nesta série de apresentações. O projeto vem sendo desenvolvido com tecnologia de ponta e já chama atenção nos bastidores pela dimensão e pelo nível de detalhamento.

A proposta é transformar o show numa experiência imersiva, com forte apelo visual, reunindo cenografia, iluminação e efeitos especiais que dialogam com a estética que consagrou a artista — agora com uma abordagem mais moderna.

Pela primeira vez, a nave será produzida em formato 360°, o que deve aproximar ainda mais Xuxa do público e reforçar o caráter sensorial do espetáculo.

A estrutura será o eixo central da turnê, que também carrega um tom de despedida simbólica de um dos elementos mais icônicos de sua trajetória nos palcos.

"Amsterdã é um lugar incrível e diferente, com pessoas educadas e com um potencial enorme. Por isso vão fazer minha nave em 360 graus, tô tão feliz... Todos eram veganos lá e escolheram fazer a nossa nave pela história de vocês comigo, tenho certeza que vocês vão se emocionar comigo por onde ela passar… Espero que seja pelo Brasil todo", contou ela, em post no Instagram.

O show conta com direção artística de Kley Tarcitano, profissional que já trabalhou com a cantora Jennifer Lopez — inclusive no show do intervalo do Super Bowl 2020, dividido com Shakira. A expectativa é de uma produção com cenários exclusivos, projeções, luzes e personagens da “Turma da Xuxa”, celebrando diferentes fases da carreira da apresentadora.

As primeiras apresentações de “O último voo da nave” já têm data marcada. Em São Paulo, os shows acontecem nos dias 25 e 31 de julho, no Allianz Parque. Já no Rio de Janeiro, a artista sobe ao palco do Estádio do Maracanã no dia 20 de dezembro.

"Meu coração tá em festa. Tem gostinho de show de Natal. Tô louca pra ver meus novos baixinhos e meus eternos baixinhos serem abduzidos (pela última vez) na minha nave. Todo mundo tá feliz? Eu tô radiante! Maracanã, Rio! Beijo pra sua mãe, pro seu pai e pra você", disse Xuxa em comunicado oficial.

O repertório deve revisitar diferentes momentos da carreira, passando por atrações como “Xou da Xuxa”, “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”, além de sucessos do cinema, como “Lua de cristal”, e a fase do “Só para baixinhos”.

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