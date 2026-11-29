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televisão Xuxa é anunciada como artista exclusiva de emissora argentina Telefe exibiu chamada durante a final da Libertadores, com a nave icônica da apresentadora e a indicação "Xuxa Argentina 2027"; ainda não há detalhes sobre o projeto

Xuxa foi anunciada como “artista exclusiva” da emissora argentina Telefe em 2027. A chamada foi exibida neste sábado (28), durante a transmissão da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, e indica o retorno da apresentadora ao país, onde fez sucesso nos anos 1990.

— Atenção, tripulação! A nave da Xuxa tem um novo destino, a Telefe — disse o apresentador, da cabina em que apresentava a partida.

O vídeo mostra uma nave espacial com o tradicional X da apresentadora percorrendo ruas de Buenos Aires até chegar à sede da emissora. Ao som de “Luna de Cristal”, versão em espanhol de “Lua de Cristal”, aparece a silhueta de Xuxa acompanhada dos dizeres “Xuxa Argentina 2027” e “Artista exclusiva”.

Até o momento, a Telefe não divulgou detalhes sobre o conteúdo do anúncio. Não está confirmado se o projeto envolve um novo programa, a transmissão de atrações ou a realização de shows na Argentina.

Nas suas redes sociais, Xuxa compartilhou o vídeo do anúncio, confirmando a novidade .

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