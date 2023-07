A- A+

POLÊMICA Xuxa e Marlene Mattos se reencontram para documentário do Globoplay: "Acertei mais do que errei" "Fantástico" do último domingo (9) exibiu trechos da reunião entre a apresentadora e sua ex-empresária

“Xuxa - O Documentário”, que promete contar a trajetória da Rainha dos Baixinhos com riqueza de detalhes, estreia no Globoplay nesta quinta-feira (13). O programa “Fantástico” do último domingo (9) antecipou trechos de um dos momentos mais aguardados da série documental: o reencontro da apresentadora com Marlene Mattos, sua ex-empresária.

GENTE? Xuxa se reencontra com sua ex-empresária Marlene Mattos, acusada por Xuxa de lhe humilhar e causar danos psicológicos.



A ex-empresária disse a Xuxa que “faria tudo de novo”. pic.twitter.com/4Em5JGgkas — POPTime (@siteptbr) July 10, 2023

Xuxa e Marlene não se falavam há 19 anos. Após quase duas décadas de parceria, as duas encerraram a relação de trabalho de forma conturbada. Em entrevistas, a loira já havia afirmado ter sofrido violências psicológicas da ex-empresária, que também era diretora dos seus programas.

No vídeo, Marlene expôs para Xuxa sua visão sobre o relacionamento entre elas. “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística. Você dizer que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete, é assim”, afirmou.



Em outro trecho, a empresária falou sobre sua forma de lidar com as pessoas nos bastidores. “O problema é o seguinte: eu não sei ser condescendente com gente burra. Sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou. Mas, olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, disse.

Durante a conversa com Marlene, Xuxa confessou ter medo de como as pessoas enxergarão sua ex-colega de trabalho. "Eu tenho medo de as pessoas olharem para você e dizerem: 'nossa, que monstro essa mulher'", revelou. "Os seus fãs já me veem assim", responde a produtora.

Entrevistada por Renata Capucci para o “Fantástico”, Xuxa disse o que a mais chocou no reencontro com Marlene. "Ela dizer que faria tudo de novo. É uma frase que marcou o documentário demais", apontou.

Para a apresentadora, rever sua antiga diretora foi mais do que uma lavagem de roupa suja. “Mexeu numa caixinha que não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso”, declarou.

Na reportagem, Xuxa ainda relembrou o abuso sexual vivido na infância. Também foram exibidas imagens do seu encontro com Marcelo Ribeiro, com quem ela contracenou em "Amor Estranho Amor".

