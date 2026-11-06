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Infantil Xuxa e Mundo Bita lançam clipe inédito de "Arco-Íris" com mensagem ambiental; assista Segundo lançamento da parceria chega via ONErpm e reúne a Rainha dos Baixinhos e a turma do Bita em uma aventura musical que devolve as cores ao Planeta Terra

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Xuxa e Mundo Bita se juntaram para o lançamento em parceria do videoclipe “Arco-Íris”, que estreia nesta sexta (6) no YouTube, às 18h.



Nesta nova aventura, a Rainha dos Baixinhos se junta à turminha do Mundo Bita para trazer as cores de volta a um planeta Terra totalmente em preto e branco. Relacionando cada cor a um sentimento diferente, a produção aborda temas como amizade, natureza e alegria. Nova música também chega em todas as plataformas digitais via ONErpm.

A bordo da nave da cantora, Bita, Lila, Dan, Joca, Amora e Léo chegam à Terra para cumprir a missão de colorir o planeta. Com um toque da cartola mágica do Bita, a turma começa a espalhar cores por todos os cantos, de parques e florestas até praias, jardins e cidades. Nessa jornada, cada tom ganha um sentido especial: o azul traz tranquilidade, o laranja celebra a amizade, o verde inspira esperança.



Assista:

Acessibilidade

A inclusão também ocupa um espaço importante no videoclipe. Amora, que tem surdez, Joca, que utiliza cadeira de rodas, e Léo, personagem autista que usa abafador de ruído, participam da aventura ao lado dos demais integrantes da turma.



Em outra sequência, Xuxa, Flora e Amora fazem o gesto de aplausos em Libras, incorporando a Língua Brasileira de Sinais à narrativa visual.



Outros lançamentos

A nova produção dá continuidade à parceria iniciada em 9 de outubro, com o lançamento de uma versão de “Ilariê”, um dos maiores sucessos da carreira de Xuxa, lançado originalmente em 1988.



No primeiro videoclipe, a cantora e a turma do Bita embarcam em uma aventura pela Galáxia da Alegria. A conexão entre os dois lançamentos aparece em uma cena após os créditos de “Ilariê”, quando Flora pede ajuda à Rainha dos Baixinhos ao perceber que a Terra está perdendo suas cores. A sequência antecipa a história apresentada agora em “Arco-Íris”.

Para Chaps, criador do Mundo Bita, a continuidade da parceria representa um encontro entre diferentes gerações do entretenimento infantil brasileiro.

“A história do clipe mostra como a natureza é essencial para a alegria do nosso mundo. É uma maneira lúdica de provocar nas crianças o encantamento pela vida ao redor e a importância de pensar coletivamente através do amor ao planeta em que vivemos." afirma.

O novo trabalho também estabelece uma conexão entre o universo musical de Xuxa e a identidade visual do Mundo Bita. A produção incorpora elementos característicos dos dois projetos, como a nave da cantora, a cartola e o bigode do Bita, além de coreografias que convidam as crianças a participarem da brincadeira.



Em uma das sequências, Xuxa e Bita aparecem lado a lado, acompanhados pelos personagens, em uma celebração coletiva que marca a transformação do planeta.

“Eu amo essa música. Tem muito a ver comigo, com o mundo infantil e com o momento de hoje. Nós precisamos colorir esse mundo que tá bem triste e sem cor, e, com o mundo Bita, a gente vai conseguir mais fácil”, comenta Xuxa.



Capa “Arco-Íris” | Foto: Divulgação/ONErpm Capa “Arco-Íris” | Foto: Divulgação/ONErpm

Sobre Mundo Bita

O Mundo Bita ganhou vida há 14 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios - João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Todos são pais.



A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e fazer um teste”, conta Chaps.

A experiência deu tão certo que cerca de cem clipes autorais lançados sob a grife Bita no Brasil ultrapassam 21 bilhões de visualizações no Youtube.



Hoje, o canal na plataforma possui mais de 14 milhões de inscritos. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação de filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

Nos últimos anos, a animação tem focado em reforçar conteúdos, já consolidados no Brasil, no canal “Mundo Bita Español”, que tem mais de 100 mil inscritos e mais de 33 milhões de visualizações. Essa iniciativa faz parte do processo de internacionalização da marca “Mundo Bita” iniciado em 2018 com o objetivo de aumentar o alcance da produção, principalmente, na Espanha e em países latinos.

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