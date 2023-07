A- A+

fortuna Xuxa está entre as maiores fortunas de atrizes no mundo; saiba o valor

De acordo com o ranking divulgado pelo site Wealthy Gorilla, a apresentadora Xuxa Meneghel está entre as atrizes mais bem pagas do mundo. Na lista de 20 nomes, a Rainha dos Baixinhos está na 11ª posição, com uma fortuna estimada em R$ 160 milhões, o que equivale a cerca de R$ 770 milhões na cotação atual.

Xuxa ficou na frente de nomes como Julia Roberts (US$ 140 milhões) e Demi Moore (US$ 150 milhões).

