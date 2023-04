Xuxa fala, aos 60 anos, sobre o que se arrepende na juventude: "Devia ter dado mais"

"Não aproveitei. Devia ter namorado mais, dado mais", contou Xuxa, ao dizer que se arrepende de ter feito pouco sexo na juventude. A apresentadora — que comemorou 60 anos de idade num evento dentro de um navio, ao lado de fãs e convidados — ressaltou, em entrevista ao "Fantástico", no último domingo (2), o que diria hoje para a Xuxa de 20 anos.

"Primeiro, (diria para ela) tentar se informar ao máximo. É importante para todo mundo, para tomar decisões melhores. Falaria: 'Ô, Xuxinha, não acredita muito nas pessoas, não'. Ia dar um abraço nela e falar: 'Abra os olhos, os ouvidos e fecha sua boca. Aproveita mais'. Eu achava que ninguém ia morrer, que as pessoas eram eternas. Não só o namorado, mas minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu cachorrinho... Ia agarrar mais, beijar mais... Não aproveitei", contou ela.

Na mesma entrevista, Xuxa afirmou que seu maior desejo agora é ser avó. Em depoimento ao programa dominical da TV Globo, Sasha ponderou, porém, que a mãe precisará esperar "um pouquinho" para ser chamada de vovó: "Sonhamos em ser pais novos (ela e o marido João Figueiredo). Mas tem muitas coisas ainda que gostaria de realizar antes de ser mãe. Daqui a pouco, não num futuro muito distante, pensamos em ser pais".