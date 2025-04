Xuxa fala sobre relacionamento com Ayrton Senna em entrevista: "Coloquei trabalho na frente de tudo"

A- A+

A apresentadora Xuxa Meneguel, durante entrevista no Wow Podcast, falou sobre seu relacionamento com o piloto Ayrton Senna. O casal ficou junto entre 1988 e 1989, e de acordo com ela, o término foi provocado por sua escolha de priorizar a carreira.

"Eu coloquei o trabalho à frente de tudo. E talvez por isso tenha perdido uma pessoa tão especial", ponderou a "rainha dos baixinhos" ao falar sobre sua vida profissional na época.

Xuxa ainda pontuou que Senna foi "a pessoa certa na hora errada", relembrando mais uma vez que seu foco durante a relação do casal era o seu trabalho.

A apresentadora compartilhou detalhes sobre como foi impactada pela perda trágica do piloto, principalmente dentro de seus relacionamentos:

"O Beco (Ayrton) me fez perceber um lado meu que eu mesma negava: o da mulher que ama, que deseja, que quer ser cuidada. E quando ele se foi, me vi cheia de perguntas sem respostas, de sentimentos mal resolvidos. Foi um baque que me fez rever tudo", ponderou Xuxa.

Atualmente a apresentadora é casada com o ator e cantor Junno Andrade, com quem divide um "amor consciente, com parceria, com verdade".

