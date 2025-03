A- A+

Famosos Em homenagem no SBT, Xuxa brinca sobre volta à TV e comenta direito das crianças A eterna "Rainha dos Baixinhos" foi homenageada no Programa Silvio Santos, neste domingo (23), apresentado por Patricia Abravanel

Xuxa recebeu uma homenagem no SBT neste domingo (23).

A eterna "Rainha dos Baixinhos" foi apresentada por Patricia Abravanel durante o Programa Silvio Santos e brincou sobre a volta para a televisão e falou sobre o antigo contrato de exclusividade que mantinha com a Globo.



"Aqui tem o nome dos câmeras [...] Se eu tiver um programa de novo, eu quero isso, quero ver o nome do câmera", disse, quando apresentou uma das brincadeiras que faria no palco.

Ela também comentou sobre sua entrevista com Hebe Camargo que, segundo a apresentadora, foi o motivo pelo qual a emissora Globo criou os contratos de exclusividade.



"O contrato de todo mundo da Globo foi mudado, tinha que pedir permissão", concluiu.



Direitos das crianças e política

Xuxa também falou sobre os direitos das crianças durante a homenagem.

"Fazer a política da criança é sempre bom [...] Tem coisas que não me descem muito bem [...] Quando eu vejo alguém olhando para uma criança de 13 anos e falando 'pintou um clima', dá vontade de pegar e dar um soco", disse.



Embora não tenha nominado alguém, a queixa de Xuxa faz referência uma fala de Jair Bolsonaro, em que o ex-presidente afirmou que "pintou um clima" ao citar meninas adolescentes venezuelanas.



"Sempre vou querer fazer a política da criança, em qualquer momento da minha vida", finalizou ela, que agradeceu ao público infantil pela carreira.

