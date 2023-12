Xuxa, Luan Santana, Julia Roberts e mais: os famosos que venderam suas mansões em 2023

A- A+

Para algumas celebridades, o ano de 2023 foi também um tempo de despedida. No caso, um adeus para as luxuosas mansões, que, além de moradia, foram sinônimos de uma vida confortável e prazerosa — características desejadas, inclusive, por boa parte dos seguidores, ao verem as tais casas de alto padrão nas redes sociais destes famosos.



Como já era de se esperar, valores milionários (ultrapassando os R$ 150 milhões em alguns casos) foram movimentados na venda das super residências.

Um dos vendedores famosos deste ano, o cantor inglês Rod Stewart, conhecido por canções como “I don't want to talk about it” (1975), tem utilizado uma estratégia de mercado nada convencional para comercializar a mansão em Beverly Hills, Califórnia (EUA).

Em junho deste ano, o também compositor já havia tentado passar a propriedade por US$ 70 milhões, mas não concluiu o negócio e retirou o anúncio. Com um novo corretor, o imóvel está atualmente à venda por US$ 80 milhões (equivalente a R$ 388 milhões na cotação atual).

Outras celebridades, entretanto, tiveram êxito na venda das residências de alto padrão. É o caso de Xuxa, Luan Santana, Britney Spears, Brad Pitt e Julia Roberts. Conheça as casas na lista abaixo:

Xuxa

Com seis quartos e nove banheiros, a antiga mansão da apresentadora ocupa mais de 900 metros quadrados de área útil em Star Island, em Miami Beach, Estados Unidos, e foi vendida por quase R$ 175 milhões. A propriedade também conta com piscina aquecida, sala de entretenimento, um terraço que tem ampla vista para a água e uma doca de 12 metros. A casa de dois andares tem, ainda, um bar molhado, área de café da manhã, área de jantar, sala de jantar formal, saguão de entrada, lareira, banheira de hidromassagem, despensa e um enorme closet.

Segundo o site TMZ à época da venda, o atual dono da residência é o rapper Rick Ross.



Luan Santana

O antigo imóvel do cantor, que foi à venda por R$ 43 milhões, conta com cinco quartos, uma suíte master de 160 m², área externa com Spa, sauna, jardins e garagem para 20 carros. A propriedade tem também também uma adega climatizada para 490 garrafas, uma banheira hidromassagem aquecida para seis pessoas, além de piscina "com praia" e borda infinita.

Britney Spears

Por aproximadamente US$ 12 milhões, algo em torno de R$ 60 milhões à época, a cantora americana vendeu a moradia onde estava desde 2017. Com uma área de cerca de mil metros quadrados, a casa conta com seis quartos, uma piscina, adega e cinema.

Brad Pitt

O ator americano foi outro que se despediu da casa onde vivia 1994, inclusive com a ex-esposa, a atriz Angelina Jolie. A residência, construída em 1915, tem cinco quartos, cinco banheiros e um enorme jardim com piscina. Neste ano, outra casa de luxo, que serviu de moradia para o ex-casal também foi vendida. Localizada no French Quarter (o Quarteirão Francês), em Nova Orleans, Estados Unidos, a residência conta com estilo parisiense e um total de sete quartos e cinco banheiros, além de uma casa de hóspedes e uma área ampla de lazer com piscina de tijolos.

Julia Roberts

A atriz, conhecida por protagonizar o filme “Uma linda mulher” (1990), havia colocado a mansão à venda por 11,25 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões). A propriedade, projetada inicialmente em 1912, tem 580 m² que estão distribuídos em cinco andares, sendo dois subterrâneos. A casa conta com cinco quartos, quatro banheiros completos, duas salas de estar, uma cozinha, uma sala de jantar, um terraço privado e um pátio.

