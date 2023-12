Xuxa, Maiara & Maraísa, Roupa Nova e mais: veja valores e datas de cruzeiros temáticos em 2024

A- A+

Há novos cruzeiros temáticos à vista em 2024. A ideia de colocar o público junto de seus artistas preferidos em alto mar segue no ano que está prestes a iniciar, e já é bom ficar de olho. Alguns já têm data definida para zarpar.

A seguir, confira valores, datas e atrações de cada cruzeiro.

Roupa Nova

O Navio Roupa Nova vai comemorar 40 anos do grupo a bordo do MSC Precioza. Atrações: Roupa Nova, Nando Reis, Capital Inicial, Biquini Cavadão, Cidade Negra e Paralamas do Sucesso. Embarque e desembarque em Santos. De 1 a 4/3/2024. A partir de R$ 7.748,00 por pessoa. Compre aqui.

Maiara & Maraísa

A dupla sertaneja vai comemorar o Dia Internacional das Mulheres em alto mar. Além das anfitriãs, estão confirmados shows de Simone Mendes, Ana Castela, Mari Fernandez, João Gomes, Murilo Huff, Edson e Hudson e Dennis DJ. Embarque e desembarque de Santos. De 8 a 11/3/2024. A partir de R$ 3.948,00 por pessoa. Compre aqui.

89 Rock Boat

Pra quem curte rock, o navio temático vai reunir, também no MSC Precioza, shows de Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, CPM22, Di Ferrero, Pitty, Ira!, Raimundos, Marcão Britto & Thiago Castanho com Charlie Brown 30 Anos, Supla, Barão Vermelho, Biquini, Cali e banda Aliados. Embarque e desembarque em Santos. De 22 a 25/3/2024. A partir de R$ 5.108,00 por pessoa. Compre aqui.

CarnaXuxa

Em ritmo de carnaval, Xuxa promete entregar 96 horas de programação a bordo do MSC Precioza, com shows de Ivete Sangalo e Pablo Vittar. Haverá festas temáticas, os personagens dos programas da Rainha dos Baixinhos, além de uma exposição sobre vida e a obra da rainha da apresentadora. Embarque e desembarque em Santos. de 22 a 26/2/2024. A partir de R$ 4.608,00. Compre aqui.

