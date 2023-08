Xuxa mostra bastidores de campanha de vacinação: 'Bora vacinar, galera'

A- A+

Nesta quarta-feira (23), Xuxa publicou em suas redes sociais um vídeo com os bastidores da gravação da nova campanha de vacinação do Ministério da Saúde. No comercial, Xuxa se une ao Zé Gotinha para convocar todos os "baixinhos" menores de 15 anos a se vacinarem. O dia “D” de divulgação e mobilização nacional acontece neste sábado (26).

A campanha com Xuxa foi lançada na última quinta-feira (17). A apresentadora é uma das embaixadoras do Movimento Nacional pela Vacinação e participou voluntariamente de todo o material da campanha que tem veiculação em emissoras de rádio e TV aberta, redes sociais e outdoors em todo o Brasil.

Em nota, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou sobre o risco de as doenças já eliminadas no Brasil voltarem, como a poliomielite.

“Com a queda das coberturas vacinais nos últimos anos, nós temos, infelizmente, o risco de reintrodução de doenças que estavam eliminadas no Brasil. Por isso, precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes"

Veja também

literatura Gabriela Uchôa estreia na poesia com "Como conchas na areia"