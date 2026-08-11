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Artistas Xuxa mostra rotina de exercício antes de próximo show e faz piada: 'Virilha ok'; veja 'O último voo da nave' vai para Curitiba, no dia 26 de setembro

Curitiba é a próxima parada do show "O último voo da nave", turnê da Xuxa que vai rodar o Brasil. No dia 26 de setembro, ela aterrissa na Arena da Baixada e já está nos preparativos. Na segunda-feira (10), ela mostrou o treino de pilares num vídeo, cuja legenda dizia:

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"Coluna ok. Joelho ok. Virilha ok 'Curitiba, vem ni mim que eu tô pronta'".

A menção à virilha é uma brincadeira com as críticas que recebeu pelo figurino (um maiô supercavado) do show de abertura em São Paulo.

"Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. NADA é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... Da nave", escreveu.

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