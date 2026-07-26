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NOSTALGIA Xuxa leva nave para estádio em São Paulo; veja vídeos do show que vai rodar o Brasil Apresentação faz parte da turnê 'O último voo da nave', que passa ainda por Curitiba, Belo Horizonte e Rio

A nave de Xuxa já está na Terra! Aconteceu no sábado (26), em São Paulo, o primeiro show da turnê “O último voo da nave”, que celebra a carreira da eterna Rainha dos Baixinhos. A grande surpresa da apresentação foi o sobrevoo, no estádio Nubank Parque, da... nave!

“Não estou aqui para vender discos, estou aqui para ver a alegria de vocês, quero ver vocês felizes. Sejam muito felizes, porque o show da Xuxa começou”, disse Xuxa.

A turnê ainda prevê mais um show em São Paulo, no dia 31; em Curitiba no dia 26 de setembro (Arena da Baixada); em Belo Horizonte, 14 de novembro (na Arena MRV); e no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro (Maracanã).

"Foi uma noite perfeita, mágica e muito especial", disse uma seguidora de Xuxa no Instagram. "Foi inesquecível! Que energia maravilhosa!", disse outra fã.

"Eu ainda estou aqui sentindo o que foi esse show, eu não sei descrever", contou um seguidor.

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