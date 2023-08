Xuxa nega ter vendido mansão em Miami para rapper por R$ 174 milhões: 'Nunca foi minha'

A- A+

A apresentadora Xuxa negou que tenha vendido uma mansão em Miami, nos Estados Unidos, pelo valor de US$ 35 milhões (R$ 174 milhões, na cotação atual). Segundo o portal RapMais, a casa era da brasileira desde 1999, quando ela a teria adquirido por US$ 1 milhão. No entanto, ao "Notícias da TV", a artista afirmou desconhecer o imóvel.

"Essa casa nunca vi, nunca foi minha", disse ela à reportagem.

Xuxa chegou a ter dois imóveis fora do Brasil, mas ambos já foram vendidos há anos.

De acordo com o site "TMZ", o novo dono da residência em Miami, que fica num recanto de luxo da cidade americana, é o rapper Rick Ross.

Com seis quartos e nove banheiros, a mansão foi construída em 1992 e ocupa mais de 900 metros quadrados de área útil em Star Island. A propriedade também conta com piscina aquecida, sala de entretenimento, um terraço que tem ampla vista para a água e uma doca de 12 metros.

A mansão de dois andares possui, ainda, um bar molhado, área de café da manhã, área de jantar, sala de jantar formal, saguão de entrada, lareira, banheira de hidromassagem, despensa e um enorme closet.

A região reúne dezenas de celebridades, como a cantora Jennifer Lopez, o rapper Diddy e o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal. Segundo o "TMZ", apesar do luxo nos acabamentos e do design de ponta, o rapper planeja uma grande reforma na propriedade para deixá-la a seu gosto.

