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BBB 26 Xuxa reage a comentário de Ana Paula Renault e se solidariza com "sister" após morte do pai Gerardo Renault morreu aos 96 anos, neste domingo (19), enquanto a filha está confinada no BBB 26

Ana Paula Renault recebeu o apoio de Xuxa Meneghel após perder o pai, neste domingo (19). Confinada no BBB 26, a jornalista citou a apresentadora como referência na forma de lidar com o luto.

Depois da edição ao vivo do programa, Ana Paula relembrou um momento em que Xuxa seguiu trabalhando mesmo com a morte de um ente querido. A lembrança veio logo após Tadeu Schmidt quebrar o protocolo e revelar aos brothers que também perdeu o irmão, Oscar, há poucos dias.

“Eu acho que eu assisti quando o pai dela morreu, eu tenho isso na cabeça. Me marcou, o Tadeu falou e veio isso na cabeça”, disse a participante. “A Xuxa nunca teve medo de ser ela. Ela apresentou o programa e disse que tinha que ir mesmo. É muito forte”, completou.



Xuxa compartilhou o vídeo da citação em suas redes sociais, deixando um recado em solidariedade a Ana Paula. “Ana, eu queria te dar um abraço de coração com coração e deixar ele falar”, iniciou a apresentadora.

“Que você e sua família sintam as melhores energias para vocês superarem essa perda. E não se sinta sozinha nesse mundo, receba nosso carinho mais puro e verdadeiro, e se você me permitir quero um dia te dar esse abraço”, seguiu na legenda.



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