A- A+

televisão Xuxa, Pantanal, Cavaleiros dos Zodíacos: lembre sucessos da TV Manchete, que acabou há 25 anos Emissora do Grupo Bloch ficou no ar entre 1983 e 1999

Há 25 anos, saía do ar no país uma emissora de TV que marcou época. Fundada em 1983 pelo empresário Adolpho Bloch, a TV Manchete foi o xodó de gerações de brasileiros que se tornaram fãs de programas da casa, desde o anime japonês "Cavaleiro dos Zodíacos" à novela "Pantanal".

"Clube da criança"



Foi o primeiro programa de auditório feito para crianças e ajudou a projetar as carreiras de Xuxa e Angélica. O "Clube" era exibido no fim de tarde e, entre uma brincadeira ou outra no palco, o público assistia a desenhos animados como "D’Artagnan e os Três Mosqueteiros", "Calvin e o Coronel", "A família Trololó" e "Goldie Gold". Também foi porta de entrada para produtos japoneses como "Jaspion" e "Jiraiya".

"Pantanal"

Cativou o público com belas paisagens e personagens como Juma Marruá (Cristiana Oliveira) e Jove (Marcos Winter) (Foto: Reprodução)

Considerada uma das melhores novelas da história da televisão brasileira, "Pantanal" foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme Monjardim. A trama rural se passava no Pantanal mato-grossense e cativou o público com belas paisagens e personagens como Juma Marruá (Cristiana Oliveira) e João Coragem (Marcos Winter).

"Os Cavaleiros do Zodíaco"

Série foi responsável pelo retorno da Manchete aos grandes sucessos com o público infanto-juvenil. (Foto: Reprodução)

A TV Manchete foi responsável por apresentar aos brasileiros um dos animes que fizeram mais sucesso no país: "Os Cavaleiros do Zodíaco". Baseado no mangá de Masami Kurumada, a série acompanha as aventuras de jovens guerreiros conhecidos como Cavaleiros de Atena, que lutam para proteger a deusa e a paz na Terra. Com sua narrativa épica, personagens carismáticos e batalhas emocionantes, a saga arrebatou uma legião de fãs.

"Mistérios"





Exibido entre 1997 e 1998, explorava temas relacionados ao sobrenatural, mistérios inexplicáveis e casos de paranormalidade, entre outros fenômenos. O diretor artístico da Manchete, Walter Avancini, era o apresentador.

"Xica da Silva"





Livremente inspirada nos romances "Chica que manda", de Agripa Vasconcellos, e "Xica da Silva", de João Felício dos Santos, o folhetim entrou no ar numa terça-feira, 17 de setembro de 1996. Tinha ares de superprodução, com riqueza de detalhes. Taís Araújo, que terminava as gravações de “Tocaia Grande”, foi escolhida para viver a protagonista da trama. A novela foi um sucesso e acabou sendo exportada para vários países.

"Domingo total"





Começava na hora do almoço, às 12h30, e era dividido em quatro blocos: "Festa do Mallandro", com Sérgio Mallandro; "Encontro Marcado", com Virgínia Novick; "Otavio Mesquita invade", com Otávio Mesquita; e "Chance de ouro", com Otavio Mesquisa e Virgínia Novick.

Veja também

saúde Brian Wilson, dos Beach Boys, ficará sob tutela por ser 'incapaz de cuidar de si', determina justiça