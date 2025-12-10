Qua, 10 de Dezembro

ATENDIMENTO MÉDICO

Xuxa passa por cirurgia na coluna lombar

Apresentadora teve resposta satisfatória e já recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

Xuxa Meneghel foi submetida a cirurgia na coluna lombarXuxa Meneghel foi submetida a cirurgia na coluna lombar - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida a uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva na coluna lombar, no último dia 8 de dezembro.

O procedimento ocorreu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e foi realizado pelo neurocirurgião e cirurgião especialista em cirurgia da coluna vertebral Francisco Sampaio Júnior.

De acordo com o hospital, "a cirurgia transcorreu sem intercorrências, com excelente evolução pós-operatória. Após 48 horas de acompanhamento clínico e fisioterápico, a paciente apresentou recuperação satisfatória, preservação da mobilidade e pleno controle da dor. Diante da evolução favorável, a paciente recebeu alta hospitalar".

A cardiologista Ludhmila Hajjar é a responsável pelo acompanhamento clínico de Xuxa e reforça que seu estado geral é estável, com ótima resposta ao tratamento.

