ATENDIMENTO MÉDICO Xuxa passa por cirurgia na coluna lombar Apresentadora teve resposta satisfatória e já recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

A apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida a uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva na coluna lombar, no último dia 8 de dezembro.

O procedimento ocorreu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e foi realizado pelo neurocirurgião e cirurgião especialista em cirurgia da coluna vertebral Francisco Sampaio Júnior.

De acordo com o hospital, "a cirurgia transcorreu sem intercorrências, com excelente evolução pós-operatória. Após 48 horas de acompanhamento clínico e fisioterápico, a paciente apresentou recuperação satisfatória, preservação da mobilidade e pleno controle da dor. Diante da evolução favorável, a paciente recebeu alta hospitalar".

A cardiologista Ludhmila Hajjar é a responsável pelo acompanhamento clínico de Xuxa e reforça que seu estado geral é estável, com ótima resposta ao tratamento.

