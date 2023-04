"Caravana das Drags": Xuxa retorna às telas como apresentadora de reality show da Prime Video

A- A+

Apresentado por Xuxa e Ikaro Kadoshi, “Caravana das Drags” é o novo reality show brasileiro de competição “Drag Queen”. Com nove episódios, 10 artistas drags viajam pelo País em busca do título de “Drag Soberana”. O programa tem estreia mundial nesta sexta-feira (14) no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

À frente do programa, Xuxa Meneghel volta como apresentadora, depois de quatro anos, acompanhada de Ikaro Kadoshi (artista paulistana e drag queen que ficou conhecida pelo show “Drag Me as a Queen”, do canal E!, que ajudava as mulheres a se montar). Ambos se comprometem com público LGBTQIA+ com o objetivo de ser uma série mais inclusiva e que mostre a diversidade do Brasil através do olhar drag.

O diferencial do programa em relação a outros do gênero está na viagem que as competidoras vão participar. Partindo do Rio de Janeiro (RJ), o ônibus fez paradas em Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Belém (PA) e até na cidade do frevo, Recife.

Em cada parada, as participantes enfrentam desafios inspirados na cultura local e terão suas performances avaliadas pelos jurados - apresentadores e convidados de cada episódio. Nomes como Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Rita Von Hunty, Mateus Carrilho, Gretchen, Daniela Mercury e Juliette aparecem entre os confirmados.

Com uma drag eliminada por episódio, Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia, as participantes montam seus figurinos e coreografias em uma disputa pelo prêmio de R$ 150 mil e o título de “Drag Soberana”.

