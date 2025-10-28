A- A+

FAMOSOS Xuxa revive momentos nostálgicos ao lado de Angélica e Eliana no "Criança Esperança 2025" Pela primeira vez as três apresentadoras conduziram juntas o programa transmitido ao vivo dos Estúdios Globo

Os 40 anos do Criança Esperança reuniram, na noite dessa segunda-feira (27), um dos encontros mais aguardados da televisão brasileira: Xuxa, Angélica e Eliana dividiram o palco e o comando do especial beneficente da TV Globo. Pela primeira vez, as três apresentadoras conduziram juntas o programa, transmitido ao vivo dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O trio abriu a noite com uma versão especial de Lua de Cristal, clássico de Xuxa que marcou gerações. A performance, embalada por um balé e projeções temáticas, emocionou o público e deu o tom nostálgico do evento.

"Estamos juntas de novo, outra vez, nessa festa linda!", disse a eterna Rainha dos Baixinhos, relembrando o sucesso do encontro das três no especial em 2023.

A SANTÍSSIMA TRINDADE Minhas loirinhas estão ON no #CriançaEsperança: Xuxa, Angélica, Eliana #CriançaEsperança40Anos pic.twitter.com/YxhZ1GtRmI — TV Globo (@tvglobo) October 28, 2025

Instagram

Entre os momentos mais marcantes da noite, Xuxa, Angélica e Eliana também prestaram uma homenagem a Renato Aragão, símbolo do Criança Esperança desde a criação da campanha. O humorista, aos 90 anos, foi ovacionado ao subir ao palco e se emocionou com o tributo. "Você, Renato, ensinou para todos nós que ter um amigo na vida é muito bom", declarou Xuxa.

Outro ponto alto foi a participação divertida das três apresentadoras durante o show de Fábio Jr. e Ivete Sangalo. Enquanto o cantor interpretava Enrosca, Xuxa, Angélica e Eliana assumiram o papel de "backvocais" e surpreenderam o público com uma coreografia sincronizada e animada.

Xuxa revive momentos nostálgicos ao lado de Angélica e Eliana no Criança Esperança | Foto: Redes sociais/Reprodução

A celebração dos 40 anos do Criança Esperança também contou com apresentações de Ivete Sangalo, Belo, Ludmilla e outros artistas, além do tradicional Mesão da Esperança, que reuniu nomes como Cauã Reymond, Sophie Charlotte e Tony Ramos para atender ligações de doadores.

Nas redes sociais, a presença de Xuxa foi um dos assuntos mais comentados da noite. Fãs celebraram o reencontro das apresentadoras e destacaram a emoção da homenagem a Renato Aragão.

Veja também